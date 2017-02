WestJet bonifie son offre à YQB - Jusqu'à 70 vols supplémentaires par semaine au bénéfice du passager







QUÉBEC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Aéroport de Québec inc. (AQi) salue avec enthousiasme la décision de la compagnie aérienne WestJet de bonifier son offre en ajoutant jusqu'à 70 vols hebdomadaires au départ et à destination de Québec (YQB). Avec cette annonce, WestJet consolide ses assises, stimule la concurrence tout en répondant aux attentes des passagers de la grande région de Québec.

« L'annonce d'aujourd'hui traduit avec éloquence la vision du Passager avant tout® qui nous anime », a mentionné monsieur Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de AQi. « La diversification du service aérien au départ de Québec s'inscrit au coeur de notre stratégie de développement : améliorer l'accessibilité de Québec, connecter encore davantage la région au reste du monde, et en soutenir la croissance économique, la visibilité et le rayonnement », a-t-il ajouté.

Le déploiement de WestJet à YQB contribuera aussi à répondre à une demande et un achalandage en croissance constante depuis 15 ans et qui atteint déjà les 1,6 million de passagers. Cette décision importante permettra non seulement aux passagers de la grande région de Québec de profiter d'une fréquence accrue vers Montréal et Toronto, mais leur ouvre de nouvelles possibilités grâce aux codes de partage de WestJet. En effet, les nouveaux services de WestJet permettront d'accueillir et d'offrir un accès rapide à d'autres transporteurs aériens partenaires de l'Europe et de l'Asie, tels qu'Air France, KLM, Emirates, China Southern et Korean Air.

« Nous sommes impatients d'apporter plus de services à la population de Québec », a déclaré Richard Bartrem, vice-président communications et marketing de WestJet. « Ces vols offriront aux passagers plus de choix, plus de souplesse et des tarifs réduits à destination de Toronto et Montréal, ainsi qu'un accès à tout notre réseau qui dessert plus de 100 destinations ».

« Nos passagers demeurent les premiers bénéficiaires d'une concurrence accrue. Ils peuvent s'attendre à une pression à la baisse sur les prix et surtout à une connexion à la planète facilitée. L'annonce d'aujourd'hui témoigne avant tout de l'attractivité de nos installations. Nous envisageons d'ailleurs l'avenir avec enthousiasme alors que le plus imposant chantier de notre histoire, YQB 2018, nous permettra d'offrir, d'ici décembre 2017, des infrastructures à la fine pointe de la technologie et encore plus de capacité pour des partenaires comme WestJet », de conclure M. Gagné.

Grâce à ce nouveau déploiement, WestJet doublera ses effectifs à Québec en ajoutant 15 nouveaux emplois sur le site de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec d'ici la fin de 2017.

À propos de Aéroport de Québec inc. (AQi)

AQi est l'organisme sans but lucratif responsable, depuis le 1er novembre 2000, de la gestion, de l'exploitation, de l'entretien et du développement de YQB. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du Nord Est de l'Amérique.

