La Fondation Cowan et le YMCA unissent leurs efforts dans l'ensemble du Canada pour aider les jeunes à risque à rester à l'école via YMCA Alternative Suspension







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le YMCA et La Fondation Cowan ont le plaisir d'annoncer un engagement de 150 000 $ de cette dernière envers YMCA Alternative Suspension, un programme qui vient en aide aux adolescents suspendus de l'école, conçu et implanté à l'échelle nationale par les YMCA du Québec. Avec le soutien de La Fondation Cowan au cours des trois prochaines années, des adolescents en difficulté auront la chance de transformer leurs heures en dehors de l'école en une expérience positive. Plutôt que de demeurer à la maison ou d'errer dans la rue, seuls et sans aucun encadrement, ils auront accès à un suivi individuel, ainsi qu'à l'aide et aux services dont ils ont besoin pour résoudre les véritables problèmes auxquels ils font face, ce qui leur permettra de réussir quand ils retourneront à l'école. Grâce à La Fondation Cowan, des milliers de jeunes à risque de six Associations YMCA et de plus d'une dizaine de communautés à l'échelle du pays, réparties en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Québec et à Terre-Neuve, bénéficieront de l'appui et des ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études.

«Les donateurs tels que La Fondation Cowan font une énorme différence dans la vie des jeunes en les aidant à atteindre leur plein potentiel à l'école et sur le plan personnel. Jour après jour, nous entendons des commentaires comme "Maintenant, je suis capable de réussir", et des parents nous disent: "J'ai vu une différence dans sa vie et à la maison". Nous entendons aussi de bons mots en provenance des écoles que ces jeunes fréquentent, où les enseignants nous soulignent que les jeunes qui ont été suspendus sont en mesure d'éviter de nouvelles suspensions à leur retour en classe,» mentionne Stéphane Vaillancourt, Président-directeur général des YMCA du Québec. «Nous sommes très reconnaissants envers La Fondation Cowan. En encourageant les étudiants à risque à rester à l'école, elle fait un investissement majeur en réduisant le taux de décrochage scolaire au Canada et en changeant la vie d'un grand nombre de jeunes à jamais.»

YMCA Alternative Suspension a prouvé, année après année, son efficacité. En effet, 85% des jeunes ayant pris part au programme ont pu retourner à l'école et éviter toute suspension à la suite de leur participation. L'année dernière seulement, le programme a aidé plus de 3 000 étudiants dans plus de 30 communautés réparties dans six provinces canadiennes. Les 150 000 heures d'encadrement offertes par les intervenants ont permis aux participants de devenir plus résilients, de réduire leurs comportements problématiques, d'éviter des suspensions ultérieures et d'améliorer leurs résultats scolaires.

Pour rejoindre autant de jeunes, les YMCA à l'échelle du pays travaillent en étroite collaboration avec les parents, les enseignants, les écoles et des partenaires de la communauté, et ils dépendent du généreux soutien de donateurs tels que La Fondation Cowan.

«Une des valeurs fondamentales de La Fondation Cowan consiste à appuyer des programmes de transformation destinés aux enfants et aux jeunes à risque afin qu'ils puissent développer des compétences de vie et leurs capacités de leadership,» explique Heather McLachlin, Présidente du Groupe Assurance Cowan. «Nous sommes engagés à faire une différence dans la vie des Canadiens, à investir dans l'avenir de nos jeunes et à bâtir de meilleures communautés. Le programme YMCA Alternative Suspension possède une feuille de route éloquente dans ces secteurs, et nous avons hâte d'étendre le programme à un plus grand nombre de communautés à travers le Canada.»

«Le YMCA est fier de travailler avec le Groupe Assurance Cowan et La Fondation Cowan, qui continuent de démontrer leur objectif de bâtir des communautés en santé au Canada par leur soutien continu envers l'oeuvre du YMCA. Leur apport au programme YMCA Alternative Suspension améliorera la santé et le bien-être général des adolescents aux quatre coins du pays, en plus d'aider à former les futurs leaders de nos communautés», souligne Peter Dinsdale, Président-directeur général de YMCA Canada.

À propos du YMCA au Canada

YMCA Canada est le bureau national qui soutient une fédération de 48 Associations YMCA indépendantes représentant collectivement un des plus anciens et des plus grands réseaux de bienfaisance au Canada. Notre clientèle comprend plus de 2,1 millions de personnes par an, et nous mettons un accent particulier sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Notre mandat consiste à promouvoir la santé et le bien-être des Canadiens dans leur tête, leur corps et leur coeur. Dans tout le pays, les Associations membres YMCA fournissent des services communautaires essentiels qui ont un effet positif sur certaines des questions sociales les plus pressantes au Canada, qu'il s'agisse de maladies chroniques ou de chômage, de l'isolement social, de la pauvreté, des inégalités, et plus encore.

Nous offrons des programmes complets qui aident les Canadiens à devenir physiquement actifs, à mieux s'intégrer à leurs communautés et à développer les compétences nécessaires pour réussir dans leur vie professionnelle et personnelle. En nous penchant sur les déterminants sociaux de la santé, nous jouons un rôle essentiel dans l'édification d'un Canada en meilleure santé aujourd'hui et pour les générations à venir. Pour plus d'information, consultez le site ymca.ca.

À propos des YMCA du Québec

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance qui a pour mission de bâtir des communautés plus fortes en offrant des occasions d'épanouissement et de vie active, saine et engagée pour tous. Ses 10 centres YMCA, son École internationale de langues, sa Résidence, son Camp YMCA Kanawana et ses 40 points de service à l'échelle de la province sont fréquentés chaque année par plus de 120 000 personnes. Le premier YMCA d'Amérique du Nord a vu le jour à Montréal en novembre 1851. Les YMCA du Québec font partie d'un réseau canadien qui compte 48 Associations YMCA. Pour plus d'information, consultez notre site ymcaquebec.org, notre page Facebook et notre compte Twitter.

À propos de La Fondation Cowan

La Fondation Cowan a été créée en 1995 en l'honneur de Frank Cowan, le fondateur du Groupe Assurance Cowan et de la Frank Cowan Company. La Fondation est appuyée par le succès continu du groupe de sociétés Princeton Holdings, y compris le Groupe Assurance Cowan (et ses filiales: le Groupe Williamson, Millennium CreditRisk Management, Wentworth Financial Services et Cowan Financial Solutions); la Frank Cowan Company; La Garantie, la Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord; et Cowan Asset Management. Ces sociétés offrent des produits et services d'assurance et de gestion du risque aux particuliers, aux entreprises, aux organisations et aux organismes publics, en plus d'aider les employeurs à gérer leurs régimes d'assurance collective, de retraite, de santé et d'invalidité. Le but de La Fondation Cowan est d'améliorer la vie des Canadiens et de contribuer au bien-être général de nos collectivités. www.cowanfoundation.ca

