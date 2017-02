Près de 500 000 $ pour le mieux-être des aînés de la région du Bas-Saint-Laurent







RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir financièrement des initiatives qui favorisent le mieux-être et l'épanouissement des personnes aînées de la région du Bas-Saint-Laurent, une aide de 497 110 $ est accordée à sept organismes dans le cadre du programme Québec ami des aînés.

Le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, et le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, ont procédé aujourd'hui à cette annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau. Cette somme provient de l'investissement de 11 millions de dollars annoncé le 6 février dernier pour la réalisation de 107 projets à travers le Québec.

Le programme Québec ami des aînés s'adresse principalement aux organismes à but non lucratif qui offrent des services et des activités aux personnes aînées. Il constitue l'un des leviers d'action privilégiés par la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

Citations :

« Les personnes aînées du Bas-Saint-Laurent, comme celles de tout le Québec, sont une force pour notre société. Nous devons nous assurer qu'elles peuvent demeurer actives et continuer à participer au dynamisme de leur communauté. C'est un plaisir pour moi de souligner l'ampleur de la créativité et de l'engagement des organismes de notre région qui se consacrent à favoriser le mieux-être de nos concitoyens aînés. »

Jean D'Amour, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Les personnes aînées sont au coeur des priorités de notre gouvernement. Il est précieux de pouvoir compter sur des partenaires régionaux et locaux engagés qui posent des actions concrètes sur le terrain et qui font qu'ensemble, nous nous assurons que le Québec demeure un endroit où il fait bon vieillir. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

« Je me réjouis que deux organismes de ma circonscription reçoivent une aide financière dans le cadre de ce programme. Je tiens à remercier la Corporation Domaine les Pèlerins et le Centre d'action bénévole Cormoran pour leurs initiatives qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des aînés de la communauté. »

Norbert Morin, député de Côte-du-Sud

Faits saillants :

Les organismes suivants recevront une aide financière :

la Corporation Domaine les Pèlerins recevra 18 275 $;

le Centre d'action bénévole de la région de Matane recevra 194 700 $;

recevra 194 700 $; le Centre polyvalent des aînés et aînées de Rimouski-Neigette recevra 20 000 $;

le Centre d'action bénévole Cormoran recevra 43 400 $;

le Centre prévention suicide du KRTB recevra 118 835 $;

la Corporation de logements communautaires de Sainte-Flavie recevra 100 000 $;

recevra 100 000 $; le Club de l'âge d'or de Saint-Clément recevra 1 900 $.

Rappelons que l'appel de projets 2016-2017 s'est tenu de juin à septembre 2016.

