Diebold Nixdorf et Air Bank facilitent l'accès aux fonds avec une nouvelle solution passerelle physique-électronique sans contact

Les offres de bout en bout livrent en République tchèque des fonctionnalités de pointe et une expérience client améliorée

PRAGUE, 13 février 2017 /CNW/ - Air Bank, une institution financière émergente en République tchèque, s'est associée à Diebold Nixdorf (NYSE : DBD), leader mondial dans la facilitation du commerce connecté, un partenariat basé sur sa capacité d'innover et d'offrir des expériences client améliorées avec le distributeur de billets CS 2020, les logiciels et les services. Les distributeurs de billets sont dotés d'une panoplie de fonctions numériques avancées, activées par logiciel, y compris la possibilité de s'authentifier et d'effectuer des transactions sans se servir d'un lecteur de carte ou d'un clavier NIP traditionnel.

Air Bank a mis en oeuvre, à titre pilote, la nouvelle machine sans contact qui permet aux utilisateurs de retirer de l'argent sans insérer de carte dans le lecteur de cartes. En effet, pour s'authentifier, ils peuvent appuyer sur une carte à puce intégrée pour la communication en champ proche (NFC), un bâton NFC ou un autocollant NFC, qui peut être collé sur un téléphone intelligent, par exemple, le lecteur, et entrer leur NIP sur un écran tactile crypté. L'interface utilisateur, étant simplifiée, se traduit par un traitement rapide et convivial des transactions leur procurant une meilleure expérience client. Celle-ci est agrémentée encore par le lecteur sans contact et l'écran tactile crypté pour la saisie du NIP, ce qui élimine les risques de copie et de piratage de cartes.

Pour la première fois -- à peine six mois depuis sa fusion devenant une société consolidée --, Diebold Nixdorf a rapidement configuré et déployé pour Air Bank, en République tchèque, une solution complète, de bout en bout, avec une technologie matérielle de pointe optimisée par des logiciels d'avant-garde et adossée à des services de classe mondiale.

Lauréat du prix Red Dot Design en 2016, le CS 2020, se distingue par sa conception minimaliste et son expérience client novatrice conforme à la philosophie d'Air Bank consistant à offrir des services faciles d'emploi. « La simplicité est l'une des valeurs fondamentales de notre banque », a déclaré Jaromir Vostry, directeur produit responsable des cartes chez Air Bank. « Dotés de fonctions améliorées, les nouveaux guichets automatiques sans contact permettent aux clients de retirer de l'argent facilement, tranquillement et en toute sécurité comme lorsqu'ils effectuent les paiements sans contact dans les magasins et ailleurs. »

« Avec le CS 2020, nous avons, en tant que leader technologique, mis au point un système qui répond aux besoins d'aujourd'hui dans la logique de demain en ce qui concerne l'accès au comptant pour tous les utilisateurs Qui plus est, nous offrons la familiarité, la sécurité et les fonctionnalités auxquelles s'attendent les consommateurs dans les environnements omnicannaux de la banque de détail », explique Ulrich Näher (Ph.D.), vice-président principal des systèmes chez Diebold Nixdorf. « En tant que partenaire technologique intégral, nous nous attendons au plaisir de collaborer avec Air Bank pour soutenir son offre fructueuse de commerce connecté.»

Le distributeur de billets CS 2020 peut également être configuré pour authentifier les utilisateurs sans carte par la pré-activation d'une transaction sur leur téléphone intelligent. Une fois que la transaction est activée, l'utilisateur reçoit un code QR sécurisé ou un NIP à usage unique. Lorsque le code QR est balayé ou que le NIP est saisi dans le guichet automatique, celui-ci délivre rapidement des billets.

Collaborant avec Diebold Nixdorf depuis sa création en 2011, Air Bank a investi massivement dans l'expansion de son réseau libre-service et entend, dans le courant de 2017, élargir son réseau actuel constitué de 160 terminaux en les dotant de la technologie des lecteurs de carte sans contact et traditionnels.

À propos d'Air Bank

Air Bank, membre du groupe PPF, est une banque tchèque moderne et novatrice du 21e siècle offrant en ligne des services bancaires de nouvelle génération et gérant son propre réseau de succursales. Depuis qu'elle a commencé ses opérations en République tchèque, en novembre 2011, dans la perspective de devenir la première banque que les gens aiment vraiment, Air Bank se fonde sur ses valeurs clés dont la simplicité, le courage, l'approche conviviale et la transparence. En novembre 2016, cinq ans après son lancement officiel, Air Bank comptait plus de 700 employés, 34 succursales dans les principales villes tchèques et plus de 500 000 clients, sans compter qu'elle gère des dépôts chiffrés de plus de 75 milliards de couronnes.

À propos de Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf est un leader mondial des plateformes de commerce connecté destinées à des millions de consommateurs quotidiens dans les secteurs de la finance et du commerce de détail. Ses solutions définies par logiciel font converger de manière pratique, sûre et efficace le monde physique et numérique des transactions en espèces et avec les consommateurs. En tant que partenaire en innovation de presque toutes les 100 principales institutions financières du monde et de la majorité des 25 principaux détaillants mondiaux, Diebold Nixdorf offre des services et une technologie inégalés et indispensables pour fonctionner dans un environnement à connexion permanente et de consommation toujours en évolution.

Diebold Nixdorf est présente dans plus de 130 pays et compte environ 25 000 employés dans le monde entier. La société a un siège social à North Canton, dans l'Ohio, aux États-Unis, et à Paderborn, en Allemagne. Ses actions sont négociées sur les Bourses de New York et de Francfort sous le symbole « DBD ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.DieboldNixdorf.com.

