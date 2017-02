WestJet secoue le marché du Québec avec de nouvelles routes et des services élargis







Le transporteur aérien connu pour ses bas prix offre des vols à partir de 12 $ comme tarif de base et de 99 $ comme tarif total.

CALGARY, le 13 févr. 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un investissement important dans le marché du voyage et du tourisme québécois avec des services élargis et de nouvelles routes en direction et en provenance de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, ainsi que de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. Au total, le transporteur aérien ajoute 105 vols par semaine dans la province, élargissant ainsi ses services de 74 %.

« Notre marque unique d'excellents services et de bas prix a été adoptée dans l'ensemble du Canada depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, WestJet est là pour offrir plus de choix et accroître la concurrence dans le marché du Québec », affirme Bob Cummings, vice-président directeur, activités commerciales de WestJet. « Les Québécois ont traditionnellement été desservis par un transporteur habituel. WestJet croit qu'un investissement important dans la province permettra d'offrir aux voyageurs d'agrément et d'affaires du choix parmi les transporteurs aériens, ainsi que des tarifs moins élevés à plus de 8,2 millions de Québécois. Nous avons hâte de servir des centaines de milliers de voyageurs en direction et en provenance de cette magnifique province afin qu'ils puissent visiter la région et y faire des affaires. Comme toujours, nous sommes déterminés à améliorer le transport aérien au Canada ».

« La Ville de Montréal se réjouit de l'augmentation de la fréquence de vols de WestJet à partir de la métropole. Plus particulièrement, 2017 étant marquée par les festivités du 375e, il s'agit là d'une bonne nouvelle qui va contribuer à promouvoir notre ville à l'international tout en créant des emplois sur son territoire, » a déclaré Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des technologies de l'information, de la ville intelligente, de la reforme administrative et de la jeunesse.

À compter du 15 juin, WestJet commencera pour la première fois son service de point à point à l'intérieur de la province, avec quatre vols quotidiens entre Montréal et Québec. Dès le 15 mars, WestJet lancera un service deux fois par jour entre Montréal et Halifax. Puis, le 15 octobre, WestJet offrira un service deux fois par jour entre Montréal et Boston.

De plus, le transporteur aérien augmentera son nombre de vols sans escale entre Montréal et Vancouver, passant de six par semaine à 12 par semaine. Les opérations de WestJet entre Montréal et Calgary augmenteront pour passer de 14 vols par semaine à 19 vols par semaine. Le service de Québec et de Toronto du transporteur aérien ajoutera un vol de plus par jour, pour un total de trois vols par jour. En plus des nouveaux services de WestJet, le transporteur aérien offrira 195 départs par semaine de Montréal et 50 départs par semaine de Québec d'ici octobre 2017.

« Je voudrais remercier WestJet de la confiance qu'elle nous témoigne et de son appui pour développer Montréal-Trudeau comme plaque tournante », a déclaré Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal. « Avec ces trois destinations, WestJet offrira en moyenne huit vols additionnels par jour au départ de Montréal et 33 % plus de sièges, ce qui est vraiment une excellente nouvelle pour nos passagers. »

Les trois nouveaux itinéraires seront offerts par WestJet Encore, la compagnie aérienne régionale de WestJet, avec sa flotte d'avions Bombardier Q400, fabriqués au Canada. WestJet est fière d'appuyer cette entreprise canadienne emblématique basée à Montréal et d'opérer la quatrième plus importante flotte d'appareils Q400 dans le monde. D'ici le milieu de 2018, la compagnie aérienne régionale possédera un total de 45 avions.

Les vols vers Vancouver et Calgary seront desservis par la flotte d'avions Boeing 737 équipés de sièges Plus et de WestJet Connect, un système de divertissement en vol connecté au Wi-Fi de WestJet.

Nouveau service WestJet sans escale :

Route Fréquence Départ Arrivée Entrée en vigueur Montréal - Québec Quatre fois par jour 7 h 45 12 h 16 h 20 h 8 h 40 12 h 55 16 h 55 20 h 55 15 juin 2017 Québec - Montréal Quatre fois par jour 6 h 15 9 h30 14 h 17 h 30 7 h07 10 h 22 14 h 52 18 h 22 15 juin 2017 Montréal - Halifax Deux fois par jour 9 h 15 18 h 20 11 h 57 21 h 15 mars 2017 Halifax - Montréal Deux fois par jour 7 h 45 16 h 50 20 h 43 17 h 48 15 mars 2017 Montréal - Boston Deux fois par jour 7 h 15 16 h 8 h 45 17 h 30 15 octobre 2017 Boston - Montréal Deux fois par jour 9 h 25 18 h 15 10 h 57 19 h 47 15 octobre 2017

Tarifs de lancement pour un aller simple à partir de :

Départ Arrivée Frais de transport aérien Taxes, frais et suppléments Prix total d'un aller simple à partir de Tarif de base à partir de Autres frais de transport aérien Montréal Boston 12,00 $ 0,00 $ 86,77 $ 99,00 $ CA* Montréal Halifax 35,00 $ 18,00 $ 45,30 $ 98,00 $ CA* Halifax Montréal 35,00 $ 18,00 $ 44,89 $ 98,00 $ CA* Montréal Québec 31,00 $ 12,00 $ 43,76 $ 87,00 $ CA* Québec Montréal 31,00 $ 12,00 $ 55,31 $ 98,00 $ CA*

* Réservez d'ici le 20 février 2017 (23 h 59, HR). Certaines restrictions s'appliquent. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez westjet.com/qc.

Aujourd'hui, dans le cadre des célébrations à l'occasion de l'élargissement du service au Québec, WestJet a aussi annoncé qu'elle travaille avec son partenaire, Grand Frères et Grandes Soeurs du Grand Montréal (GFGS), afin d'offrir à dix jeunes et mentors une expérience inoubliable grâce à un voyage entre Montréal et Halifax. GFGS est l'un des huit organismes de bienfaisance que WestJet soutient par l'entremise de son programme WestJet tient aux enfants. En 2016, WestJet a fait le don de 452 vols par l'entremise de ses programmes d'investissement dans les collectivités et de WestJet tient aux enfants au Québec.

