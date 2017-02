Journées de la persévérance scolaire - Encourageons nos jeunes à poursuivre leurs efforts vers la réussite







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion du lancement montréalais des Journées de la persévérance scolaire, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a tenu à souligner la tenue d'activités à travers la province dans le cadre de cet événement.

« En suscitant l'intérêt des jeunes pour les études, nous voulons éveiller chez eux un sentiment de fierté envers leur propre réussite scolaire. Nous voulons leur donner le goût d'étudier, mais également allumer une petite flamme pour qu'ils conservent la curiosité d'apprendre tout au long de la vie. C'est en mobilisant l'ensemble de la société québécoise vers un objectif commun, celui de motiver les jeunes, que nous y arriverons », a indiqué le ministre.

Le Gouvernement du Québec encourage sans réserve les diverses initiatives visant à valoriser le rôle de l'école et à soutenir les jeunes dans leurs démarches pour décrocher un diplôme.

Rappelons qu'au terme de la consultation nationale qui a pris fin en décembre 2016, un montant additionnel de 3 millions de dollars a été accordé au réseau des Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative (IRC) du Québec dans le but de soutenir les actions dans ces secteurs.

« Cette semaine, tout le Québec réunit ses forces vers un objectif commun. Nous pouvons être fiers de relever chaque jour le défi de soutenir les élèves sur la voie de la réussite éducative », a conclu le ministre.

À propos de Réseau réussite Montréal

Réseau réussite Montréal est un organisme à but non lucratif qui a le statut d'IRC dans la région de Montréal. Sa mission est de mobiliser l'ensemble des partenaires de l'île de Montréal et de réaliser des actions ayant une influence positive sur les jeunes, les parents et les intervenants dans le but d'accroître la persévérance, la réussite et le raccrochage scolaires.

