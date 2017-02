Les consommateurs sont encouragés à sonner la charge à l'occasion de la Journée nationale des piles et des batteries







Appel à Recycler profite de l'occasion pour mieux sensibiliser la population et l'informer davantage sur le recyclage des piles et des batteries

TORONTO, 13 février 2017 /CNW/ - Appel à Recycler, Inc., le plus grand organisme de gestion responsable et de recyclage des piles et des batteries en Amérique du Nord, invite les consommateurs du Canada et des États-Unis à Sonner la charge, à l'occasion de la Journée nationale des piles et des batteries (le 18 février), en récupérant et en recyclant leurs vieilles piles et batteries.

La Journée nationale des piles et des batteries célèbre le rôle vital que jouent les piles et les batteries dans notre vie quotidienne, tout en attirant l'attention sur la facilité et l'importance de les recycler à la fin de leur vie utile. Dans une récente étude de Nielsen commandée par Appel à RecyclerMD, seuls 4 consommateurs nord-américains sur 10 se disent recycleurs de piles et de batteries. Pour beaucoup, l'un des principaux obstacles au recyclage c'est de ne pas savoir où ou comment recycler certains objets.

Le recyclage des piles et des batteries est de plus en plus important pour :

éviter de polluer l'environnement avec les métaux potentiellement dangereux que certaines piles ou batteries peuvent contenir;

réduire les déchets et détourner les piles et les batteries des sites d'enfouissement; et

préserver nos précieuses ressources naturelles.

Appel à Recycler fait équipe avec ses nombreux partenaires de collecte pour mieux sensibiliser les consommateurs et leur apprendre où et comment se débarrasser de leurs vieilles piles et batteries. Son solide réseau de partenaires de collecte et de responsables de l'industrie facilite le recyclage des piles et des batteries. Le programme Appel à Recycler permet de s'assurer que les piles et les téléphones cellulaires sont récupérés et recyclés de manière responsable, en empêchant les matières potentiellement dangereuses d'entrer dans le flux des déchets.

Le programme Appel à Recycler facilite la tâche de l'utilisateur de piles et de batteries, grâce à son réseau de plus de 30 000 points de dépôt, dont les centres communautaires, les dépôts et les magasins de détail où bon nombre de consommateurs peuvent se rendre régulièrement, comme Best Buy, Jean Coutu, London Drugs, Lowe's, Bureau en gros, Home Depot, et plus encore. Lorsque vos piles et vos batteries sont déchargées, trouvez un point de dépôt qui les enverra au recyclage, en visitant www.appelarecycler.ca/trouvez-centre/.

« Les piles et les batteries sont extrêmement utiles et essentielles à l'énergie dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne, et cette liberté de débrancher s'accompagne d'une responsabilité, déclare Linda Gabor, vice-présidente, Marketing et Service à la clientèle chez Appel à Recycler, Inc. Nous savons que 88 % des Nord-américains vivent à 10 miles (16 kilomètres) de distance d'un point de dépôt d'Appel à Recycler - ce qui est un moyen pratique et efficace pour les gens de s'impliquer dans le recyclage, pas simplement au cours de la Journée nationale des piles et des batteries, mais tout au long de l'année ».

L'organisme de gestion responsable des piles et des batteries a récemment annoncé qu'un nombre record de collectes de piles et de batteries domestiques de 14 millions de livres (6,3 millions de kilogrammes) avait été atteint au Canada et aux États-Unis en 2016. Ce tournant important marque la 20e année consécutive d'augmentation des collectes par Appel à Recycler, contribuant ainsi aux 129 millions de livres (58 millions de kilogrammes) de piles et de batteries détournées des sites d'enfouissement et recyclées de façon écologique, ces 2 dernières décennies.

À propos d'Appel à Recycler, Inc.

Appel à Recycler, Inc. s'est engagé à protéger et à préserver l'environnement en récupérant et en recyclant les piles, les batteries et les téléphones cellulaires des consommateurs. Fondé en 1994, l'organisme sans but lucratif oeuvre pour le compte de parties intéressées, afin d'offrir son programme de recyclage aux consommateurs du Canada et des États-Unis, dans près de 30 000 points de dépôt pratiques. Informez-vous à appelarecycler.ca ou suivez-nous sur facebook.com/call2recycle ou twitter.com/call2recycle.

