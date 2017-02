Journées de la persévérance scolaire - Chaque jeune a besoin d'un superhéros !







QUÉBEC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion des Journées de la persévérance scolaire, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) applaudit tous les superhéros de la persévérance scolaire qui incitent les jeunes à rester accrochés et persévérer !

Jusqu'au 17 février, profitez de l'occasion pour souligner et valoriser le travail de tous les héros et héroïnes de la persévérance scolaire. À la maison, à l'école ou dans la communauté, la persévérance scolaire a de multiples alliés et ces journées sont l'occasion idéale de mettre de l'avant leurs actions. « Prenez un moment pour remercier ceux qui ont été présents, au bon moment, pour vous ou vos enfants. Le soutien et les encouragements peuvent venir de plusieurs intervenants, mais ils ont le même effet : motiver nos jeunes et favoriser leur persévérance », mentionne la présidente de la FCPQ, madame Corinne Payne.

Cette dernière rappelle qu'un petit mot d'encouragement ou un geste de soutien peut faire toute la différence dans le parcours scolaire de nos enfants. « Toutes les actions sont bonnes pour souligner leurs efforts et leurs accomplissements dans leur parcours scolaire », ajoute la présidente, qui félicite aussi les milliers de jeunes superhéros qui prennent en main leur avenir et agissent sur leur propre persévérance.

De nombreuses activités se dérouleront au cours des prochains jours partout au Québec. Consultez le site des Journées de la persévérance scolaire, à l'adresse http://jps2017.perseverancescolaire.com/, pour en apprendre davantage!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 40 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

