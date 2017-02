Investissement de près de 57 M$ - Rénovation de 80 arénas et centres de curling







QUÉBEC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de doter le Québec d'installations modernes et sécuritaires, adaptées aux besoins des athlètes, de la relève sportive et de toute la population, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a procédé aujourd'hui à l'annonce d'un investissement pouvant atteindre près de 57 millions de dollars pour la réalisation de 80 projets dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R?12 ou R?22 : arénas et centres de curling.

« La réalisation de ces projets conjugue notre désir d'offrir à la population des installations sportives sécuritaires et de qualité et notre volonté de lutter contre les changements climatiques. Grâce à ces installations modernisées, des gens de tous âges verront leur qualité de vie améliorée lors de la pratique de leurs sports et de leurs activités », a déclaré le ministre Proulx.

L'appel de projets a été lancé en juillet dernier. De nombreuses demandes ont été déposées, dont 80 ont fait l'objet d'une recommandation favorable. Les projets retenus dans chaque région feront l'objet d'annonces au cours des prochaines semaines. Par ailleurs, le ministre a profité de l'occasion pour annoncer qu'un nouvel appel de projets serait lancé au printemps prochain.

Rappelons que ce programme fait partie du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Il s'adresse aux organismes municipaux ou scolaires, ou encore aux organismes à but non lucratif pour des travaux à réaliser d'ici mars 2020. Il comprend deux volets, soit la modification ou le remplacement d'un système de réfrigération dans un aréna ou un centre de curling ainsi que la mise aux normes et la rénovation des installations admissibles au premier volet. Les normes du programme permettent d'obtenir une aide financière pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts admissibles, soit un maximum de 700 000 $ dans le cadre du premier volet et de 300 000 $ dans le cadre du deuxième.

