Concrétiser l'innovation en santé : la deuxième période d'attribution des subventions à l'innovation de Joule est lancée - présentez votre demande







OTTAWA, le 13 févr. 2017 /CNW/ - JouleMC, la nouvelle société de l'Association médicale canadienne (AMC), a lancé sa deuxième période d'attribution de subventions à l'innovation et sollicite des demandes de la part de médecins qui dirigent des initiatives prometteuses d'innovation visant à révolutionner les soins de santé au Canada. Cinq subventions d'une valeur de 25 000 $ ou de 50 000 $ seront attribuées à des membres de l'AMC dans trois catégories. La date limite pour déposer une demande au moyen de l'application Joule est le 1er mai 2017.

« Chez Joule, nous sommes d'avis que les médecins sont particulièrement bien placés pour diriger la transformation des soins de santé, explique Lindee David, chef de la direction de Joule. Les bénéficiaires de nos premières subventions ont montré qu'avec le soutien voulu, les médecins peuvent saisir des occasions de diriger le changement grâce à l'innovation et, ainsi, améliorer les résultats en santé pour la population du Canada aussi bien que pour celle d'autres pays du monde. »

En 2016, Joule a accordé une subvention de 50 000 $ au Dr Doug Kavanagh, ce qui lui a permis de poursuivre le développement de la plateforme Ocean Tablet. Cet outil contribue à éliminer les barrières linguistiques entre les médecins et les patients, ce qui fait épargner du temps aux médecins et améliore le dépistage clinique, en particulier dans les domaines de la santé mentale et de la gestion de la douleur. La même année, Joule a accordé quatre subventions de 25 000 $ chacune à la Dre Julielynn Wong et aux Drs Dale Podolsky, Kamran Khan et Jacob Jaremko.

Catégories de subventions

Stades avancés de l'innovation (deux subventions : une de 50 000 $, une de 25 000 $)

Cette catégorie est réservée aux initiatives en place qui ont une équipe en cours de formation et un financement de démarrage, sont commercialisées et ont une source durable de revenus. Il peut s'agir d'un produit, d'un service, d'une technologie ou d'un autre type d'innovation. Toutefois, les innovations sociales ne sont pas admissibles.

Premiers stades de l'innovation (deux subventions de 25 000 $)

Cette catégorie est ouverte aux initiatives naissantes qui ont un financement de démarrage, un revenu nul ou limité, un modèle d'affaires crédible et une faisabilité démontrée. Il peut s'agir d'un produit, d'un service, d'une technologie ou d'un autre type d'innovation. Toutefois, les innovations sociales ne sont pas admissibles.

Innovation sociale (une subvention de 25 000 $)

Cette catégorie vise seulement les initiatives qui s'attaquent aux problèmes sociétaux de façon plus efficace, efficiente ou durable que les solutions actuelles et dont la valeur profite majoritairement aux soins de santé dans leur ensemble, plutôt qu'à des particuliers ou à des organisations privées. L'innovation sociale peut être entre autres un produit, un service, un processus, un modèle de soins ou une politique. Pour être admissible, elle doit déjà avoir reçu un financement de démarrage; toutefois, il n'y a aucune restriction quant à son stade de développement.

En moins d'un an, Joule a fait des avancées importantes dans le monde de l'innovation en santé au Canada en stimulant l'innovation dirigée par des médecins grâce à un financement flexible sous forme de subventions, à l'accès à du mentorat offert par des pairs et par des experts, et à des possibilités multimodales de participation. Renseignez-vous au sujet du programme d'innovation et de subventions de Joule. Pour présenter une demande de subvention, téléchargez l'application Joule. Les demandes de subventions seront acceptées jusqu'au 1er mai 2017. Tous les membres de l'AMC peuvent présenter une demande de subvention.

JouleMC, créée en 2014 sous le nom de NewCo, est une société de l'Association médicale canadienne (AMC) ayant pour but d'offrir aux membres de l'AMC des produits et services de pointe et d'agir comme catalyseur de l'innovation dirigée par les médecins. Joule aide les médecins à donner le meilleur d'eux-mêmes et vise à être leur premier choix en matière de ressources et de connaissances au quotidien.

