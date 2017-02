Manufacturiers et Exportateurs du Québec lance un nouveau programme de formation pour les manufacturiers québécois







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) est fier d'annoncer un partenariat d'affaires avec le Cégep du Vieux-Montréal et le Cégep Limoilou visant à offrir un nouveau programme de formation destiné aux manufacturiers et portant sur la modélisation des données du bâtiment.

La modélisation des données du bâtiment, aussi Building Information Modeling (BIM), est une approche émergente au Québec dans le domaine de la construction. Cette technologie, en rapide progression, crée des changements chez les acteurs oeuvrant dans les grands projets de construction et ces changements auront des répercussions sur les manufacturiers. Le BIM permet aux différents intervenants d'un projet de construction d'échanger et de partager des informations via une maquette numérique à laquelle est associée une base de données contenant tous les détails techniques de l'ouvrage et les objets manufacturés qui s'y trouvent.

« Aux États-Unis et en Europe, cette technologie devient un incontournable, un standard. Au Québec, cette technologie est émergente. Notre programme de formation permettra aux manufacturiers québécois d'être plus concurrentiels à l'échelle locale et internationale », précise Éric Tétrault, président.

Le programme de formation sera disponible à Montréal et à Québec dans les centres de formation des Cégeps Limoilou et du Vieux-Montréal. Ces deux institutions ont développé une expertise enviable dans la formation sur l'utilisation de la technologie BIM, notamment en offrant le programme en français menant à l'obtention de la certification CanBIM.

Ce programme de formation bénéficiera d'une aide financière provenant de la Commission des Partenaires du Marché du Travail (CPMT).

À propos du Cégep Limoilou

Le Cégep Limoilou est un établissement d'enseignement supérieur d'avant-garde qui offre plus de 40 programmes et profils de formation dans des domaines très variés : arts, sciences humaines, sciences et technologies, industrie touristique, sciences de la santé et administration. Les valeurs affirmées dans son projet éducatif, Le savoir, source de liberté, guident au quotidien le travail des 850 membres du personnel en vue de favoriser la réussite des 5 500 étudiantes et étudiants qui ont choisi le cégep pour réaliser leurs rêves.

À propos du Cégep du Vieux-Montréal

Le CVM est un établissement d'enseignement collégial offrant 52 programmes, profils et options de formation préuniversitaires et techniques qui eux-mêmes rassemblent 6 100 étudiants. Son centre de formation continue et aux entreprises propose un vaste éventail de services visant la qualification et le perfectionnement des adultes et des travailleurs, notamment dans les domaines de la construction dont le génie civil, mécanique, électrique, la santé et la sécurité pour le bâtiment et les infrastructures, ainsi que l'assurance de dommages, les soins infirmiers, les jeux vidéo et les langues.

À propos de MEQ

