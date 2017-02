Québec autorise la conversion du poste Saint-Jean d'Hydro-Québec à Dollard-des-Ormeaux







QUÉBEC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec obtient le feu vert pour amorcer la construction à Dollard-des-Ormeaux d'un nouveau poste de transformation d'énergie électrique de 315-25 kilovolts (kV) et celle d'une nouvelle ligne de transport d'énergie d'une tension de 315 kV et d'une longueur d'environ 3 kilomètres. Le nouveau poste remplacera l'actuel poste Saint-Jean, de 120-12 kV, conformément au plan d'évolution du réseau régional de l'île de Montréal.

Le projet d'Hydro-Québec, estimé à 90 M$, a été jugé acceptable par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), au terme d'un mandat d'enquête et d'audience publique réalisé en 2016, ainsi que par la Régie de l'énergie. Les principaux enjeux examinés concernaient le paysage, la valeur des propriétés, le climat sonore en phase d'exploitation, les champs électriques et magnétiques et les nuisances pendant la phase de construction. Plusieurs de ces enjeux ont fait l'objet d'engagements de la part d'Hydro-Québec. Parmi les mesures d'atténuation et de suivi prévues, on note la création d'un comité de liaison regroupant des représentants de l'organisation, des citoyens et de la Ville de Dollard-des-Ormeaux.

Situé à l'angle des boulevards Saint-Jean et De Salaberry à Dollard-des-Ormeaux, dans la région de Montréal, l'actuel poste de 120-12 kV est devenu désuet. Or, la demande en électricité ne cesse de croître et le réseau régional se trouve saturé. Ce poste restera toutefois en fonction, le temps que la construction des nouvelles installations soit achevée, soit jusqu'au printemps 2019 environ.

