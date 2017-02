SNC-Lavalin appuie Alloprof et la réussite scolaire - Un nouvel outil sera créé pour aider les élèves à préparer leurs examens







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Alloprof est heureux d'annoncer qu'il recevra un appui financier de SNC-Lavalin (TSX: SNC) afin de soutenir la création de récupérations en ligne. Cet investissement total de 150 000 $ pour les trois prochaines années viendra épauler des dizaines de milliers d'élèves dont le niveau d'angoisse monte d'un cran à l'approche des examens.

« C'est une grande fierté pour Alloprof de voir un fleuron canadien comme SNC-Lavalin s'associer à la persévérance et à la réussite scolaires », souligne Sandrine Faust, directrice générale d'Alloprof. « Pour qu'il soit entendu et efficace, le message sur l'importance de l'éducation doit être porté par tous. Les entreprises et le monde des affaires ont un rôle crucial à jouer. SNC-Lavalin envoie aujourd'hui un message inspirant. Ce partenariat nous permettra de développer un nouveau service de pointe qui répondra en particulier aux besoins des élèves aux prises avec des difficultés en mathématiques, en sciences et en technologie, domaines qui cumulent plus de 60 % de tous les accompagnements effectués par l'organisme », précise-t-elle.

« L'éducation étant le thème central de notre engagement envers les collectivités, nous sommes très enthousiastes de nous associer à Alloprof », a déclaré Erik J. Ryan, Vice-président directeur, Marketing, stratégie et relations extérieures, SNC-Lavalin. « Nous sommes heureux que notre apport contribue à créer un nouvel outil d'aide à la préparation d'examens. SNC-Lavalin tient à saluer le leadership d'Alloprof ainsi que les innovations mises de l'avant par cet organisme qui joue un rôle clé dans la réussite scolaire au Québec depuis 20 ans », ajoute-t-il.

Grâce à ce nouveau partenariat avec SNC-Lavalin, Alloprof s'attèlera dans les prochains mois à la conception d'un programme de récupérations en ligne interactives. Leur mise en opération est prévue pour janvier 2018, à temps pour aider les élèves en préparation des examens de mi-année.

À propos d'Alloprof

Alloprof est un organisme soutenant la persévérance et la réussite scolaires qui a pour mission de fournir gratuitement de l'aide aux devoirs et aux leçons à tous les élèves québécois du primaire et du secondaire, ainsi qu'à leurs parents. Pour accomplir sa mission, Alloprof met à leur disposition des services en ligne, par téléphone et par texto alliant pertinence, convivialité et personnalisation. Ces services impliquent une équipe d'enseignants qualifiés et une communauté virtuelle composée d'élèves aidants, de parents et d'acteurs de l'éducation.

www.alloprof.qc.ca

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est l'un des plus grands groupes d'ingénierie et de construction au monde, et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir des bureaux situés dans plus de 50 pays, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, de réalisation et de mise en service, en plus d'une vaste gamme de services d'investissements de maintien aux clients dans nos quatre secteurs soit Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. SNC-Lavalin s'occupe aussi du financement et des services d'exploitation et d'entretien pour assurer une prise en charge complète des projets. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 08:30 et diffusé par :