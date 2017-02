Novasep investit 27 millions d'euros dans une unité de production de vecteurs viraux







LYON, France, February 13, 2017 /PRNewswire/ --

Cet investissement stratégique soutient la demande croissance pour le développement et la production de phase commerciale de thérapies à base de vecteurs viraux

Novasep, un fournisseur de premier plan de services et de technologies pour l'industrie des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de 27 millions d'euros pour un centre de production de vecteurs viraux à échelle commerciale. Ce nouveau site, dont la mise en service est prévue début 2019, sera construit au sein du site de Novasep à Seneffe, en Belgique, afin de compléter les suites existantes à échelle de laboratoires du site voisin situé à Gosselies.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/466273/Novasep_Logo.jpg )



Le site comprendra deux suites cGMP sur 2 000 m² équipées d'une série de bioréacteurs à usage unique variant de 200 L à 2 000 L. Il répondra parfaitement aux exigences de production pour les étapes de phase III et commerciales.

« De nombreux types de vecteurs viraux sont actuellement en cours de développement, rendant chaque projet spécifique. L'équipe en Belgique est reconnue à l'échelle mondiale pour son expertise exceptionnelle en matière de production de vecteurs viraux sur presque tous les types de systèmes d'expression », a déclaré le Dr Michel Spagnol, président du conseil d'administration et PDG de Novasep. « Nous sommes fiers de voir que nos clients américains et européens souhaitent poursuivre le développement de leurs produits avec nous en soutenant activement cet investissement. »

Cette usine répond à la forte demande du marché stimulée à la fois par un intérêt croissant pour cette approche thérapeutique et par un portefeuille de produits en pleine maturation clinique. Les vecteurs viraux sont utilisés dans les thérapies géniques ou immunothérapies en tant que nouvelles stratégies de traitement du cancer et dans les vaccins thérapeutiques de « nouvelle génération ». Avec plus de 300 produits en études cliniques et 9 produits déjà lancés, le marché devrait enregistrer un fort taux de croissance à un chiffre au cours des cinq prochaines années.

L'approche thérapeutique consiste à utiliser la capacité d'un virus à introduire le matériel génétique au sein de la cellule hôte. Avec les vecteurs viraux, le matériel génétique est modifié afin de réparer la cellule hôte. Les vecteurs viraux typiques sont les lentivirus, les adénovirus et les virus adéno-associés.

« Ces thérapies innovantes nécessitent des technologies spécifiques pour leur production, et en tant que CMO de premier plan, nous nous efforçons d'adapter constamment l'expertise de notre équipe afin de répondre aux attentes de nos clients », a ajouté M. Spagnol. « Cet investissement constitue le nouveau fleuron de la série d'installations dans lesquelles nous avons investi au cours des 5 dernières années, et je suis convaincu qu'il contribuera à alimenter la croissance de Novasep. »

Pour toute information d'ordre médiatique et pour contacter la société, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.novasep.com/press-release-about-novasep.html

Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 08:00 et diffusé par :