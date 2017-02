Les lunettes Binocle Factory: le haut de gamme à prix abordable







VANCOUVER, le 13 févr. 2017 /CNW/ - Binocle Factory, cette nouvelle marque canadienne spécialisée dans la vente en ligne de lunettes de prescription, s'engage à vous proposer de la haute Qualité à petit prix.

«... je payais au moins 2 fois plus cher sur internet pour avoir une qualité équivalente. » commente Jocelyn, un client de Binocle, après avoir reçu sa commande.

Plus d'un an de travail entre les premiers coups de crayons jusqu'à l'assemblage et la finition pour arriver à finaliser cette Collection. Et il aura suffi de 9 jours après le lancement officiel de Binocle Factory, en décembre 2016, pour se retrouver dans une situation de rupture de stock pour certains modèles. « C'est de beaux problèmes » indique Dadou, la Responsable Artistique, avant de divulguer la formule magique de ces premiers succès : « quand on propose du haut de gamme à petit prix, les résultats suivent rapidement » avant de rappeler fièrement « Nos designers et artisans lunetiers font de leur mieux pour façonner des pièces uniques découpées dans des plaques d'acétate de cellulose de haute qualité ».

Qu'en est-il des lentilles?

Binocle Factory prend au sérieux la santé des yeux de ses clients et offre des lentilles de prescription de qualité supérieure, provenant d'un laboratoire reconnu et fiable.

Cette compagnie de lunettes va encore plus loin en apportant une solution efficace pour atténuer la fatigue visuelle dû à une surexposition aux écrans digitaux. Elle propose ainsi une nouvelle technologie de lentilles anti-lumière bleue directement incorporée dans le matériau du verre.

Pour instaurer une relation durable et de confiance avec ses clients, l'équipe de Binocle Factory accorde une priorité absolue à la satisfaction de sa clientèle en instaurant la notion de « Satisfait ou remboursé » et propose ainsi une politique de retour allant jusqu'à 30 jours sans poser de questions.

A Propos de Binocle Factory

Créée en 2016 à Vancouver, Binocle Factory, est une entreprise active dans l'industrie de la lunette et les lentilles. Cette dernière, via la vente en ligne, se donne pour mission de démocratiser l'accès à des produits de haute qualité, et ce aux meilleurs prix.

