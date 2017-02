Création des Réseaux d'excellence AQT : Favoriser le développement de marchés spécifiques en TIC







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des technologies (AQT) fera la présentation officielle, vendredi prochain, d'une toute nouvelle initiative qui pourrait avoir des retombées majeures pour des entreprises en technologies de l'information et des communications (TIC) ainsi que pour des secteurs économiques clés du Québec.

Qu'est-ce que cette initiative??

En bref, c'est la mise en place d'écosystèmes de croissance, composés d'entreprises des TIC, appelés « Réseaux d'excellence AQT ».

Sur trois ans, cinq réseaux d'excellence seront créés. Ils sont composés de PME membres de l'AQT et d'acteurs d'influence de l'écosystème des TIC du Québec. Chacun d'entre eux cible un marché sectoriel porteur. Ils miseront sur la mutualisation des ressources pour créer une synergie entre les PME et ainsi, bonifier les offres adressées aux différents marchés. Ils devront prioriser le développement de solutions contribuant à réduire l'empreinte écologique de l'utilisateur.

Ce projet a été rendu possible par la contribution de Développement économique Canada et du Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

Quelle est la situation actuelle??

Plusieurs secteurs économiques connaissent des changements majeurs en raison des récentes évolutions technologiques dont, entre autres, l'intelligence artificielle et les données massives.

Les PME québécoises en TIC détiennent souvent des offres spécialisées qui, prises individuellement, ont du mal à se démarquer sur les marchés internationaux.

La concurrence est mondiale et souvent contre de très gros joueurs.

Quelle est la situation souhaitée??

Les participants contribuent à développer les marchés sectoriels visés.

Leurs solutions demeurent nichées, mais complémentaires aux autres entreprises du réseau d'excellence.

Regroupées, ces PME obtiennent une valeur ajoutée et elles sont plus concurrentielles, tant sur la scène locale qu'internationale.

Ces PME québécoises, ensemble, appréhendent mieux les défis d'une économie mondialisée en pleine mutation et découvrent d'innombrables opportunités commerciales.

Quels marchés sont visés??

Deux réseaux seront révélés le vendredi 17 février 2017.

Les trois autres seront déterminés subséquemment.

Ces marchés devront s'adresser à des secteurs stratégiques pour le Québec et représenter des industries performantes qui dominent l'économie des régions québécoises.

Le lancement officiel se produira devant plus de 150 PDG réunis à Tremblant dans le cadre de l'événement phare de l'AQT, Vision PDG.

Citation

« Nous sommes tous conscients que c'est l'adoption rapide de technologies innovantes qui transformera nos secteurs et augmentera leur performance économique », souligne Nicole Martel, présidente-directrice générale de l'AQT. « Par la mise en place des Réseaux d'excellence AQT, nous disposons maintenant d'un outil puissant pour que les technologies de nos PME puissent contribuer pleinement à cette transformation ».

À propos de L'AQT

L'Association québécoise des technologies (AQT) contribue, à l'échelle du Québec, au rayonnement des entreprises des TI et à la croissance de ce secteur de l'économie. Forte de ses 500 membres, elle rassemble et accompagne les dirigeantes et dirigeants d'entreprises technologiques en les appuyant dans le développement de leurs compétences et dans la performance de leur entreprise tout en favorisant l'évolution des pratiques commerciales. Organisme à but non lucratif autofinancé, l'AQT représente l'ensemble de l'industrie auprès d'instances décisionnelles et constitue aujourd'hui le plus grand réseau d'affaires des TI au Québec. Pour en savoir plus : www.aqt.ca.

