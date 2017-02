Les Canadiens atteints de diabète ont le droit de vivre à l'abri de la peur







TORONTO, le 13 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association canadienne du diabète change son nom pour devenir Diabète Canada afin d'attirer davantage l'attention sur le diabète et de rendre la population canadienne solidaire du tiers des Canadiens atteints de diabète ou de prédiabète.

« Diabète Canada et le mouvement Stop le diabète concrétisent notre vision : libérer les Canadiens atteints de diabète de la crainte à l'égard de la stigmatisation, de la discrimination et des complications qui accompagnent souvent cette maladie grave », affirme le président et chef de la direction de Diabète Canada, Rick Blickstead. « Stop le diabète est notre cri de ralliement pour venir à bout des effets du diabète sur la santé, ainsi que de la honte, des reproches et de la désinformation entourant cette maladie. Les Canadiens atteints de diabète de type 1 ou de type 2 nous avouent qu'ils se sentent souvent effrayés, en colère, contrariés ou accablés. Nous devons mieux faire connaître les réalités de la vie avec le diabète. »

Diabète Canada lancera le mouvement Stop le diabète au moyen d'une chanson composée à partir des mots exacts de personnes atteintes de diabète. Le vidéoclip accompagnant la chanson met en lumière le fardeau émotionnel du diabète. Le clip et la chanson susciteront des discussions à propos du diabète, une maladie qui a des allures d'épidémie et qui passe trop souvent sous silence.

« Nous savons que les difficultés quotidiennes de la prise en charge du diabète peuvent affecter la santé mentale des personnes vivant avec la maladie », déclare le directeur des affaires scientifiques de Diabète Canada, le Dr Jan Hux. « La crainte de la stigmatisation et de la discrimination est une réalité pour les personnes aux prises avec le diabète, et beaucoup d'entre elles refusent d'admettre qu'elles sont atteintes de cette maladie. Les personnes concernées souffrent en silence, et cette nouvelle campagne invitera les Canadiens à réfléchir sur le diabète d'une manière tout à fait inédite. »

Diabète Canada défendra les enjeux liés à la stigmatisation associée au diabète de différentes façons, notamment en finançant des recherches sur cette maladie ou en proposant des ressources grâce auxquelles les professionnels de la santé pourront soutenir leurs patients et les aider à faire face aux répercussions émotionnelles du diabète. Cette campagne va plus loin et se propose de rendre tous les Canadiens, d'un océan à l'autre, mieux informés, plus sensibles et plus compatissants à l'égard des 11 millions de Canadiens atteints de cette maladie chronique ou y étant prédisposés. Elle invitera tous les Canadiens à prendre part au mouvement Stop le diabète.

« Diabète Canada et Stop le diabète -- deux noms simples -- deux manières efficaces d'offrir aux Canadiens l'aide dont ils ont besoin et le soutien qu'ils méritent », ajoute Rick Blickstead. « Nous sommes impatients que les Canadiens se joignent à nous pour ce nouveau chapitre palpitant. »

Visitez enddiabetes.ca pour visionner le vidéoclip et témoigner votre soutien aux Canadiens atteints de diabète.

Diabète Canada

Diabète Canada est l'organisme de bienfaisance enregistré qui oeuvre pour que le diabète, une maladie qui a des allures d'épidémie, ne passe plus sous silence et devienne une priorité. Diabète Canada travaille de concert avec l'ensemble des Canadiens à stopper le diabète en :

proposant des programmes éducatifs et des services de soutien;

mettant au point des ressources à l'intention des professionnels de la santé sur les pratiques de soins exemplaires destinées aux personnes vivant avec le diabète;

plaidant en faveur des personnes vivant avec le diabète auprès des gouvernements et des écoles et dans les lieux de travail; et

finançant la recherche de pointe au Canada afin d'améliorer les traitements et de trouver un remède.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site diabetes.ca ou appeler au 1 800 BANTING (1 800 226-8464).

