Un meilleur traitement des eaux usées à Grand Falls-Windsor protégera la rivière Exploits et soutiendra le tourisme

GRAND FALLS-WINDSOR, TERRE-NEUVE ET LABRADOR--(Marketwired - 13 fév. 2017) - Les infrastructures modernes de traitement des eaux usées sont essentielles à la santé et au bien-être de nos collectivités. L'amélioration de la station de traitement des eaux usées de Grand Falls-Windsor permettra d'assainir les eaux qui sont déversées dans l'un des cours d'eau les plus précieux de Terre-Neuve-et-Labrador, la rivière Exploits, dont profitent les touristes, les pêcheurs récréatifs et les résidents locaux.

L'octroi d'un financement par les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador pour ce projet a été annoncé aujourd'hui par Scott Simms, député de Coast of Bays?-?Central?-?Notre Dame, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador.

Cet investissement permettra d'ajouter un niveau de traitement secondaire des eaux usées à la station. Ces améliorations permettront à la municipalité de se conformer au Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées et de réduire ainsi la quantité de déchets déversés dans les cours d'eau de la région. Elles permettront également de donner à la station la capacité nécessaire pour soutenir la croissance démographique et commerciale partout dans la région.

Le gouvernement du Canada fournit jusqu'à 3,25 millions de dollars pour ce projet, ce qui représente le tiers du total des coûts du projet, qui est évalué à 9 752 122 $. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit 3,58 millions de dollars et la Ville de Grand Falls-Windsor fournit les 2,93 million de dollars restants.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les infrastructures de traitement des eaux usées sont essentielles pour maintenir la propreté de nos cours d'eau et bâtir des collectivités durables. Nous nous sommes engagés à collaborer avec nos partenaires régionaux pour nous assurer que les collectivités aient la solide base d'infrastructures dont elles ont besoin pour développer leurs économies et faire croître la classe moyenne. C'est grâce à des projets comme le projet d'amélioration de la station de traitement des eaux usées de Grand Falls-Windsor que nous pourrons créer le Canada du 21e siècle et garantir une qualité de vie élevée aux générations à venir. »

Scott Simms, député de Coast of Bays?-?Central?-?Notre Dame, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à ce financement à coûts partagés, la Ville de Grand Falls-Windsor pourra aller de l'avant avec la prochaine phase des travaux apportés à sa station de traitement de l'eau. Le gouvernement provincial répond aux besoins en infrastructure partout dans la province, et cet agrandissement procurera de nombreux avantages aux résidents puisque le traitement des eaux usées sera amélioré.

L'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« La Ville de Grand Falls-Windsor est heureuse que le financement soit maintenant disponible pour l'achèvement de sa station de traitement des eaux usées et remercie le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour la part des coûts qu'ils ont assumée. Il s'agit d'un investissement crucial dans les infrastructures de base de notre municipalité, qui nous permettra de nous conformer au Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées en vigueur du gouvernement fédéral. »

Barry Manuel, maire de Grand Falls-Windsor

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

