Le Fonds de revenu Noranda fait une mise à jour sur les négociations de la convention collective







SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUÉBEC--(Marketwired - 13 fév. 2017) - Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) (le «Fonds») a été avisé que les travailleurs affiliés au syndicat des Métallos à l'affinerie de zinc située à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec, ont déclenché une grève le 12 février.

En raison de cette grève, la direction de l'affinerie met actuellement en oeuvre toutes les mesures nécessaires visant à sécuriser les opérations et ce de manière sécuritaire. Ces mesures devraient être complétées au courant des prochains jours et la production à régime réduit reprendra par la suite avec l'aide de ses cadres

Comme il a été annoncé précédemment, le Fonds fonctionnera selon les modalités du marché à compter du 3 mai 2017. Compte tenu de l'important resserrement du marché du concentré de zinc qui ont entraîné les frais de traitement au comptant vers des niveaux historiquement bas, ce changement aura une incidence importante sur les résultats du Fonds.

«Nous nous préparons depuis quelque temps à ce changement vers les modalités de marché compte tenu de l'incidence négative prévue sur nos résultats financiers», a déclaré Mme Eva Carissimi, présidente et chef de la direction de Zinc Electrolytique du Canada Limitée. «Opérer selon les modalités du marché lorsque le marché de concentrés de zinc est très serré, il est impératif que nous explorions tous les scénarios pour réduire les dépenses, et améliorer l'efficacité et la sécurité de l'usine.»

Comme nous l'avions déjà annoncé, la direction de l'affinerie négocie le renouvellement de la convention collective depuis novembre 2016 avec l'intention d'arriver à une entente mutuellement acceptable. La direction entend maintenir ses efforts afin d'en arriver à une convention collective permettant à l'affinerie de poursuivre ses activités à pleine capacité, de façon rentable sur un cycle complet, pour ainsi assurer sa viabilité future.

Le Fonds présentera des mises à jour au besoin.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole «NIF.UN». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'«affinerie») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du métal de zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré de zinc provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada Limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l'adresse www.fondsderevenunoranda.com.

