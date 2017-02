L'assureur suédois Alecta choisit CGI pour la modernisation de son environnement informatique







Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

www.cgi.com/nouvelles

Des solutions numériques, des capacités d'automatisation et l'amélioration du contrôle et de la réactivité concernant les ententes sur les niveaux de service font partie des initiatives de modernisation couvertes par l'entente

STOCKHOLM, Suède, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a conclu une nouvelle entente d'impartition complète avec l'assureur suédois Alecta pour la modernisation de son environnement informatique, y compris ses services d'infrastructure. CGI lui proposera de nouvelles technologies, dont un portail infonuagique en libre-service, des capacités accrues d'automatisation et une gestion améliorée des ententes sur les niveaux de service. Le contrat, d'une durée de cinq ans avec option de renouvellement de deux ans, est estimé à 315 millions de couronnes suédoises (env. 50 millions $ CA).

CGI collabore avec Alecta depuis 1996 et assure l'efficacité de l'exploitation de son environnement informatique, tout en contribuant à son évolution, afin de stimuler la performance et la croissance de l'organisation.

« CGI connaît bien nos besoins et nos défis et peut donc agir de façon proactive au quotidien, a indiqué Ulf Larsson, chef de la direction informatique d'Alecta. Nous étions à la recherche d'un partenaire pour nous diriger et soutenir la transformation de notre environnement TI. Les services d'infrastructure de pointe de CGI et sa compréhension de nos besoins nous ont inspiré confiance et nous en avons fait notre partenaire pour notre développement futur. »

CGI a bonifié son offre de services d'infrastructure en y intégrant, entre autres, davantage de solutions en libre-service. Alecta avait notamment besoin d'accéder à un portail infonuagique pour le contrôle et le suivi des ententes sur les niveaux de service afin d'augmenter la transparence et l'efficacité des services. En fonction de ses exigences d'affaires, l'assureur aura également la flexibilité de tirer parti des services infonuagiques à la fois publics et privés offerts par CGI. En plus des opérations serveur, l'entente comprend la gestion des applications, le soutien TI ainsi que des services de communication, de sécurité et de logistique.

« Notre partenariat à long terme démontre la confiance d'Alecta quant à la qualité des services offerts par CGI, qui ont aidé la compagnie d'assurance à améliorer sa performance opérationnelle, a affirmé Pär Fors, vice-président principal des opérations de CGI en Suède. Cette nouvelle entente illustre la conviction de l'assureur en nos capacités d'offrir des services modernes de soutien des TI qui satisfont ses exigences rigoureuses en matière de qualité, de disponibilité et de fonctionnalité. Nous nous réjouissons à l'idée d'agir comme partenaire novateur contribuant au développement et au succès d'Alecta. »



CGI est un fournisseur de services-conseils et de services en TI pour 7 des 10 principaux assureurs dans le monde. CGI est aussi partenaire de plus de 160 assureurs de dommages, de compagnies d'assurances vie et collectives, de même que d'organismes et de courtiers d'assurance à l'échelle mondiale.

À propos de CGI

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelque 68 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, des services d'intégration de systèmes, de développement et de maintenance d'applications informatiques, de gestion d'infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers de clients à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s'élève à plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com

Énoncés de nature prévisionnelle

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l'article 27A de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933 et de l'article 21E de la loi américaine intitulée Securities Exchange Act of 1934, dans leurs nouveaux termes, et constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information expriment les intentions, projets, attentes et opinions de CGI, sous réserve de la matérialisation de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs sur lesquels la Société n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise. Compte tenu de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués. Ces facteurs comprennent notamment la date d'entrée en vigueur et la valeur de nouveaux contrats; les acquisitions et les autres initiatives de la Société; la capacité d'attirer et de retenir du personnel compétent; la concurrence au sein d'une industrie des TI en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change ainsi que les autres risques énoncés dans le communiqué de presse, dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et autres documents d'information continue déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (disponibles sur SEDAR à www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles sur EDGAR à www.sec.gov), ainsi que les hypothèses qui portent sur ce qui précède. L'emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu'à des fins d'énoncés de nature prévisionnelle ou d'information prospective et ces termes ne sont pertinents qu'en date de leur emploi, notamment en ce qui concerne les énoncés relatifs à la performance future. À moins que les lois qui s'appliquent ne l'exigent, CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle ou l'information prospective consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à la survenue d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle ou à l'information prospective.

SOURCE Groupe CGI inc.

Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 07:30 et diffusé par :