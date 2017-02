RNC Minerals annonce une option d'achat avec Westgold pour l'usine et mine SKO - Intensifiant sa présence sur le marché aurifère d'Australie-Occidentale - et conclut un accord d'usinage à forfait







TORONTO, le 13 févr. 2017 /CNW/ - RNC Minerals (TSX : RNX) ("RNC") est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord d'usinage et une option d'achat (l' « Accord ») avec Westgold Resources Limited (« Westgold ») aux Opérations South Kalgoorlie (SKO) de Westgold à. L'accord offre à RNC une alternative d'usinage à forfait à moindre coût et la possibilité d'élargir considérablement sa présence à Kalgoorlie grâce à une acquisition potentielle des actifs miniers et des installations d'usinage de SKO situées à environ 30 km de la mine Beta Hunt Mine de RNC.

Mark Selby, président et chef de la direction de RNC a déclaré « L'option d'achat des opérations SKO de Westgold, si elle est exercée, conduirait à des synergies importantes avec notre mine Beta Hunt. Cela transformerait les opérations aurifères de RNC en Australie-Occidentale en un complexe de plusieurs mines avec une usine de 1,2 Mtpa produisant plus de 100 koz d'or par an, arrimée à des ressources de 4 millions d'onces et près de 1 000 kilomètres carrés d'actifs fonciers dans la très prolifique région aurifère de Kalgoorlie. Ceci est une excellente transaction qui peut générer de réelles synergies opérationnelles pour nos actionnaires. La structure de l'option permet à RNC de tirer la pleine valeur de l'augmentation de la production de Beta Hunt et de chercher des opportunités de financement pour exercer l'option d'une manière qui minimise la dilution pour nos actionnaires. »

Selby poursuit: «Nous sommes heureux de collaborer avec Westgold, un opérateur avec beaucoup d'expérience très respecté en Australie-Occidentale, qui reconnaît le potentiel long terme de la production significative d'or à faible coût de la mine Beta Hunt de RNC. Nous prévoyons réaliser plus de 7 millions $ d'économies de coûts durant l'accord de traitement avec Westgold, améliorant les coûts totaux d'exploitation et de maintien de RNC en 2017 et 2018. »

Sous les termes de l'accord d'usinage, Westgold a accordé à RNC l'accès à 50% de la capacité de traitement de SKO selon un horaire de base approximatif de trois semaines actives / trois semaines d'arrêt pour une période de 12 mois à compter du 1er juillet 2017. RNC paiera les frais de traitement de Westgold selon un accord fixe et variable à des conditions commerciales. Il est prévu que les coûts de traitement et de transport seront considérablement moins élevés que ce que RNC budgète actuellement pour le traitement du minerai de Beta Hunt pour 2017 et au-delà.

Westgold a également accordé à RNC une option de six mois (l' « option ») pour acheter les opérations de SKO, comprenant toutes les mines, l'usine de traitement et les infrastructures existantes, pour la somme de 80 millions $/AUD (le « prix d'achat»). L'option d'achat de SKO exclut les mines et les redevances de lithium de Westgold sur le projet Mt Marion Lithium. RNC paiera à Westgold des frais d'option de 4 millions $/AUD, équivalent à 5% du prix d'achat, à être acquitté par l'émission d'actions ordinaires de RNC. Ces frais seront déduits du prix d'achat lors de l'exercice de l'option par RNC. RNC a le droit de prolonger l'option pour six mois supplémentaires en payant un supplément de 5% (l' « Option prolongée de paiement »). Au cas où RNC exerce l'option après six mois, seul le paiement de l'option prolongée sera déduit du prix d'achat.

Pour garantir ces droits d'usinage et l'option d'acquérir l'entreprise SKO, RNC émettra un total de 23,4 millions d'actions d'une valeur approximative de 8 millions $. Dans la situation où RNC choisit d'exercer l'option, le solde du prix d'achat serait réglé par une combinaison d'espèces et d'actions ordinaires de RNC (augmentant la participation de Westgold dans RNC jusqu'à 19,9%). Dans le cas où Westgold reçoit une offre publique d'achat et que RNC choisit de ne pas exercer l'option, Westgold serait tenu de rembourser les frais d'option à RNC.

L'accord est soumis aux approbations réglementaires et boursières habituelles pour des opérations de cette nature. RNC prévoit la conclusion de l'accord le ou vers le 1er mars 2017.

Aperçu de SKO

Les opérations de SKO comprennent la mine souterraine HBJ, plusieurs mines à ciel ouvert et l'usine Jubilee, une usine de traitement d'or d'une capacité de 1,2 Mtpa et les infrastructures associées. Le 18 août 2016, Westgold a publié conformément aux normes australiennes JORC des ressources mesurées, indiquées et présumées pour SKO en date du 30 juin 2016 de 50,9 Mt de minerai à une teneur de 2,27 g/t Au, contenant environ 3,7 Moz d'or, et des réserves prouvées et probables de 2,3 Mt de minerai à une teneur 2,60 g/t Au, contenant 192 000 onces d'or1. Westgold a amené le projet à un niveau d'opération stable, par la remise en service de la mine souterraine HBJ. Selon Westgold, les actifs SKO concernés par l'option devraient produire environ 60 000 onces par an pendant plus de 3 ans à un coût de maintien tout compris (CMTC) stable d'environ 1,250 $/AUD (US $ 950) l'once2. RNC a traité le minerai provenant de Beta Hunt à l'usine de Jubilee.

Mémorandum de Westgold daté du 2 décembre 2016 Présentation corporative de Westgold datée du 27 janvier 2017

Conseiller financier

Haywood Securities Inc. a agi à titre de conseiller financier auprès de RNC et Canaccord Genuity Limited (Australie) a agi à titre de conseiller financier pour Westgold dans le cadre de l'accord.

Conférence téléphonique / Webdiffusion

RNC tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion aujourd'hui à compter de 10 h 00 (heure de l'Est).

Coordonnées permettant d'accéder à la conférence téléphonique en direct :

Appels de l'Amérique du Nord : 1-888-231-8191

Appels locaux et internationaux : 647-427-7450

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera accessible par le biais du site Internet du Groupe CNW, au : www.newswire.ca/en/webcast/index.cgi

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible pour retransmission pendant une période d'une semaine, à compter d'environ 13 h 00 (heure de l'Est) le 13 février 2017. Il sera accessible aux coordonnées suivantes :

Appels de l'Amérique du Nord : 1-855-859-2056; code d'accès : 71995793

Appels locaux et internationaux : 416-849-0833; code d'accès : 71995793

À propos de RNC

RNC est une société du secteur des ressources minérales comptant plusieurs actifs, qui se consacre principalement à l'acquisition, à l'exploration, à l'évaluation et à la mise en valeur de propriétés minières de métaux de base et de métaux précieux. Les principaux actifs de RNC sont la mine de nickel et d'or Beta Hunt, présentement en production et située en Australie-Occidentale, le projet nickélifère Dumont situé dans le camp minier établi de l'Abitibi, au Québec, et une participation de 30 % dans la mine Reed en production à Flin Flon-Snow Lake, au Manitoba, Canada. RNC détient aussi une participation majoritaire dans les projets West Raglan et Qiqavik, dans le nord du Québec. RNC a une équipe de direction et un conseil robustes qui cumulent plus de 100 ans d'expérience minière acquise auprès d'Inco et de Falconbridge. Les actions ordinaires de RNC se négocient au TSX sous le symbole RNX. Les actions de RNC se négocient aussi sur le marché OTCQX sous le symbole RNKLF.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs », y compris notamment des énoncés relatifs aux liquidités et aux ressources en capital de RNC, aux prévisions en matière de production et au potentiel des mines Beta Hunt et Reed.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de RNC pourraient différer considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que les énoncés prospectifs expriment ou suggèrent. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur le résultat attendu comprennent, notamment, les suivants : les futurs prix des métaux et l'offre de métaux; les résultats de forage; l'incapacité de lever les fonds nécessaires pour engager les dépenses requises pour conserver et avancer les propriétés; les passifs environnementaux (connus et inconnus); les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les accidents, les conflits de travail et les autres risques inhérents au secteur minier; l'instabilité politique, les actes de terrorisme, les insurrections ou les actes de guerre; ou les retards dans l'obtention des approbations gouvernementales, les coûts au comptant prévus, l'impossibilité d'obtenir l'approbation des actionnaires ou les approbations réglementaires. Pour un commentaire plus détaillé de ces risques et des autres facteurs par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prospectifs expriment ou laissent entendre, il y a lieu de consulter les documents déposés par RNC auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada, accessibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Bien que RNC ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats différeront de ceux qui sont attendus, estimés ou prévus. Les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont faits en date du présent communiqué de presse et RNC n'assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour une autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

