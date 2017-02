/R E P R I S E -- Convocation Les avocats et notaires de l'État québécois s'adresseront au Tribunal administratif du travail/







QUÉBEC, le 12 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À la suite du refus des négociateurs du Secrétariat du Conseil du trésor de réaliser une analyse comparative de la rémunération globale de ses membres et des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, le tout malgré une entente avec le ministre Me Pierre Moreau à l'effet de réaliser une telle analyse, Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) estime n'avoir d'autre choix que de s'adresser au Tribunal administratif du travail.

Le président de LANEQ, Me Jean Denis, tiendra donc une conférence de presse ce lundi 13 février à environ 14 h afin de présenter cette démarche. L'heure exacte de la conférence de presse sera confirmée dès que possible. Le président de LANEQ ne réalisera aucune entrevue d'ici là.

Rappelons que les avocats et notaires de la fonction publique québécoise et de l'Agence du revenu du Québec sont en grève générale illimitée depuis le 24 octobre 2016.

Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) regroupe plus de 1 100 avocats et notaires répartis dans l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement du Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres, notamment par la négociation de leurs conditions de travail. Au service de l'intérêt public, l'avocat ou le notaire de l'État participe à la représentation du gouvernement auprès de tribunaux civils, administratifs et pénaux, en plus d'agir comme conseiller juridique et légiste auprès des ministres et présidents d'organismes.

