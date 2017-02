Grève d'Urgences-santé: MEDICAR dispose de 150 véhicules pour répondre aux besoins de la population !







LAVAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la grève d'Urgences-santé, annoncée le 4 février dernier, et de la décision du tribunal concernant le transport médical non urgent, MEDICAR continuera à assurer le transport inter-établissement, comme il le fait depuis maintenant 40 ans. « Peu importe ce qu'Urgences-santé fait ou ce qu'un juge décide, MEDICAR demeure le chef de file en transport médical non-urgent. Il s'agit d'un premier pas franchi dans le transfert de responsabilités des transports inter-établissement » précise d'entrée de jeu le directeur général de MEDICAR, M. Stéphane Goyette.

MEDICAR ASSURERA LE TRANSPORT INTER-ÉTABLISSEMENT DURANT LA GRÈVE

M. Goyette confirme que la grève d'Urgences-santé n'a aucun impact sur son service de transport et que MEDICAR continuera de desservir les centres hospitaliers, les centres d'hébergement, de soins longue durée (CHSLD) et les hôpitaux de jour lors de ces 2 journées de grève, afin que la population puisse avoir recours à des services de transport non urgent de qualité.

« MEDICAR dispose d'une flotte de 150 véhicules répondant aux plus hautes normes de l'industrie et une équipe de 200 conducteurs qui sont formés et certifiés pour répondre aux besoins de la clientèle de la grande région du Montréal métropolitain, et ce depuis 40 ans », ajoute le directeur général.

UNE DÉCISION DANS L'INTÉRÊT DE LA POPULATION : SÉCURITÉ ET COÛTS

Le rapport du «Comité national sur les services pré-hospitaliers d'urgence», qui a été déposé en mai 2014 à la demande du ministre de la santé et des services sociaux, comprend 116 recommandations dont la mise sur pied d'un comité de mise en oeuvre qui rassemblera les différents acteurs impliqués.

Ce rapport fait état, entre autres, du nombre de transport inter-établissement effectué par les ambulances ainsi que des coûts qui y sont associés.

« Une augmentation du transport non-urgent en ambulance a été noté dans l'ensemble du Québec au cours des dernières années et cela pourrait avoir des conséquences sur la réalisation de la mission première du transport en ambulance, celle d'assurer des services pré-hospitaliés d'urgence pour réduire la mortalité. Il s'agit d'une situation que nous devons prendre au sérieux et MEDICAR se sent interpellé par ce constat et déplore le manqué d'initiative du gouvernement dans ce dossier.» précise M. Goyette.

Celui-ci ajoute que dans le cas où les ambulanciers seraient appelés à être mobilisés en grand nombre suite à une situation d'urgence, il y aurait forcément un impact sur le service de transport inter-établissement, pouvant entraîner des conséquences comme un engorgement dans le réseau de la santé. Ce serait alors les patients en attente d'un transport qui en écoperaient : « Avec un service comme MEDICAR, le rôle de transporteur est ainsi assuré et fiable, indépendamment des circonstances. » mentionne M. Goyette.

Il est d'intérêt public de savoir que le coût réel moyen1 d'un transport ambulancier au Québec est d'environ 765 $, alors que le coût moyen d'un service de transport médical non urgent sécuritaire à l'aide d'une « quasi-ambulance » et d'un technicien/chauffeur formé et compétent de MEDICAR, est d'environ 100 $. « Il s'agit d'une économie potentielle de plusieurs dizaines de millions de dollars pour l'ensemble du réseau de la santé québécois! » de conclure le directeur général de MEDICAR.

Établie à Montréal depuis plus de 40 ans, MEDICAR joue un rôle de premier plan dans le domaine des services de transport médical non urgent de la province. L'équipe dessert les centres hospitaliers, les centres d'hébergement et de soins longue durée (CHSLD) ainsi que les hôpitaux de jour.

1 MSSS, Rapport du Comité national sur les services pré-hospitaliers d'urgence, juin 2014.

