Air Canada étend son service sur Israël avec une nouvelle liaison directe au départ de Montréal et des vols quotidiens depuis Toronto

La capacité accrue découle de la consolidation des liens culturels et commerciaux entre le Canada et Israël

MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui une expansion majeure de ses services entre le Canada et Israël, avec le lancement d'une liaison sans escale saisonnière entre Montréal et Tel-Aviv et la transformation de son service direct Toronto-Tel-Aviv actuel en service quotidien exploité toute l'année. Compte tenu des nouveaux services qui seront inaugurés cet été -- pour une hausse de 28 pour cent de la capacité par rapport à l'été 2016 -- Air Canada sera le transporteur proposant le plus de places et la plus grande fréquence entre ces deux pays.

« Air Canada est le chef de file dans le marché canado-israélien, qu'elle dessert depuis maintenant 22 ans. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'augmenter notre capacité en réponse à la demande accrue pour les voyages d'affaires, d'agrément et culturels entre les deux pays. En juin prochain, Air Canada lancera une nouvelle liaison sans escale saisonnière entre Montréal et Tel-Aviv, consolidant sa plaque tournante de Montréal, laquelle permet également de pratiques correspondances pour tout le Canada et les États-Unis », a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

« En outre, ce nouveau service s'inscrit dans la stratégie continue d'expansion internationale de l'entreprise, dont Montréal tire de grands bénéfices. En effet, ce mois-ci, Air Canada inaugure un nouveau service Montréal-Shanghai et, pour l'été prochain, a annoncé de nouvelles liaisons avec Alger, Marseille, Reykjavík et Dallas au départ de la métropole québécoise », a conclu M. Rovinescu.

« En cette semaine de l'inauguration du vol de la liaison directe d'Air Canada vers Shanghai, c'est avec fierté aujourd'hui que nous accueillons une nouvelle liaison internationale avec Tel Aviv! Cet investissement important démontre la vitalité de la métropole et la pertinence de Montréal comme plaque tournante du traffic aérien nord-americain. Cette nouvelle liaison aérienne d'Air Canada permettra de faciliter les déplacements et les échanges entre nos villes et nos deux pays. Quelques mois après la mission économique de Montréal en Israël, cette nouvelle liaison aérienne est un exemple concret de la vitalité des liens économiques, familiaux et communautaires qui nous unissent», a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Le service actuel Toronto-Tel-Aviv, soit six vols par semaine, deviendra un service quotidien cet été, tandis que le service Montréal-Tel-Aviv sera assuré deux fois par semaine du 22 juin au 16 octobre 2017. Le vol depuis Montréal sera assuré par A330-300 d'Airbus de 292 places comptant trois classes de service, dont la Classe affaires internationale d'Air Canada dotée de 27 loges distinction avec fauteuil-lit entièrement inclinable, toutes avec un accès direct au couloir. Dans la cabine Économique Privilège, qui comporte 21 places, les passagers disposent d'un espace personnel plus généreux ainsi que de fauteuils plus larges avec plus d'espace pour les jambes et pour incliner le dossier. Ils profitent aussi d'un service de repas haut de gamme, d'un service de consommations gratuit, ainsi que de l'enregistrement et de la livraison prioritaires des bagages à l'aéroport. La cabine économique compte 244 sièges, offrant un confortable espace personnel et un système de divertissements individuel à la fine pointe de la technologie, avec une programmation sur demande. L'horaire de tous les vols est établi de manière à permettre des correspondances pratiques avec d'autres vols du vaste réseau intérieur et transfrontalier d'Air Canada.

Les billets pour le nouveau vol Montréal-Tel-Aviv seront offerts à la vente à compter du mercredi 15 février 2017, sous réserve des approbations gouvernementales définitives.

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC082 Montréal 18:35 Tel-Aviv 12:15 + 1 jour Jeudi et dimanche AC083 Tel-Aviv 13:55 Montréal 18:20 Lundi et vendredi

