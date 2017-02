Soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes de la Capitale-Nationale







QUÉBEC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS), l'Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN) est fière d'annoncer la relance officielle de ses activités. Composée de 11 organismes issus du milieu de l'éducation et de secteurs connexes, l'IRC-CN soutient la mise en oeuvre de projets innovants pour la réussite éducative des jeunes québécois. « C'est un honneur pour le CTREQ de coordonner les nouvelles activités de l'IRC de la Capitale-Nationale, comme elles répondent bien à la mission de notre organisation qui est de promouvoir l'innovation et le transfert de connaissances afin de stimuler la réussite éducative au Québec », a précisé Linda St-Pierre, présidente-directrice générale du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).

3 axes de développement pour mieux accompagner les milieux scolaires et communautaires

Les actions de l'IRC-CN reposent sur trois axes principaux pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes québécois. « La littératie », premier axe de développement, a été choisie afin d'améliorer les capacités en lecture. Le deuxième axe, « les transitions scolaires », facilitera les passages des élèves entre les divers niveaux d'enseignement, étapes souvent charnières pouvant entrainer des risques de décrochage scolaire. Et finalement, « la valorisation de la science et de la technologie », troisième axe, favorisera la mise en oeuvre d'initiatives en matière de science et de technologie.

L'IRC-CN présente ses « superhéros » de la persévérance!

Pour souligner les Journées de la persévérance scolaire (JPS), l'IRC-CN présente les portraits de cinq superhéros de la persévérance scolaire. Ces portraits invitent les intervenants de l'éducation et de la communauté, les parents ainsi que les élèves à prendre conscience que nous avons tous un rôle important à jouer pour encourager la réussite et la persévérance scolaires. Nous vous invitons à visiter la page Web l'« IRC-CN vous présente ses superhéros ! » pour consulter les portraits mis à l'honneur.

À propos de l'Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN)

L'IRC-CN soutient des actions concertées, ciblées et appuyées par les connaissances issues de la recherche et réalisées en collaboration avec les milieux scolaires et leurs partenaires, pour favoriser la mise en place de projets innovants. L'objectif des projets de l'IRC-CN est d'assurer un effet positif durable sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes de la Capitale-Nationale. L'IRC-CN est coordonnée par le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) et est représentée par 11 collaborateurs issus des milieux scolaires, de la petite enfance, de la santé et des services sociaux, du communautaire, le réseau des bibliothèques de Québec, ainsi que du transfert et de l'innovation.

À propos du CTREQ

Le CTREQ a pour mission de promouvoir l'innovation et le transfert de connaissances dans le but de stimuler la réussite éducative au Québec. Il base ses actions sur les connaissances scientifiques et les savoirs d'expérience. Il agit en créant un point de convergence entre les acteurs de la recherche, du terrain et des organisations et vise à aider le développement de la culture scientifique et d'innovation en éducation. Ses actions et services sont multiples : réalisation de projets de développement, d'adaptation, d'accompagnement, d'évaluation et de veille. Le CTREQ collabore avec le milieu scolaire et la communauté ainsi qu'avec des chercheurs du collégial et du milieu universitaire. Pour obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à visiter le www.ctreq.qc.ca.

