La ligne de production de tranches de 12 po. de GLOBALFOUNDRIES entre en exploitation à Chengdu







CHENGDU, Chine, 13 février 2017 /PRNewswire/ -- GLOBALFOUNDRIES, le leader mondial en fonderie de tranches de semi-conducteurs, a publié aujourd'hui le plan d'expansion de son entreprise de fabrication mondiale. La société continuera à investir dans ses usines de tranches aux États-Unis et en Allemagne, étendra sa capacité à Singapour et construira une usine destinée à produire des tranches de 12 po. à Chengdu, en Chine, afin de répondre à la demande chinoise et mondiale pour la technologie 22FDX de pointe de la société.

Dans le cadre du plan de coopération des deux parties, l'usine de Chengdu commencera la production au 4e trimestre 2018, et la fabrication du 22FDX avancé commencera au 4e trimestre 2019.

Sanjay Jha, PDG de GLOBALFOUNDRIES, a déclaré, « De la plateforme RF-SOI de calibre mondial utilisée pour les appareils Internet sans fil, aux feuilles de route techniques des FD-SOI et FinFET d'avant-garde, tous confirment l'énorme demande qui existe sur le marché pour nos principales technologies de base et nos technologies progressives. La construction de l'usine de tranches de 12 po. dans la Zone de développement de haute et nouvelle technologie de Chengdu permettra d'accélérer notre expansion sur le marché chinois. »

La Zone de développement de haute et nouvelle technologie de Chengdu contient l'une des grappes industrielles de technologies de l'information les plus réputées de Chine, hébergeant une foule de géants internationaux des TI parmi lesquels Intel, Texas Instrument, AMD, MediaTek, Dell, Lenovo et Foxconn, ainsi que 115 des sociétés figurant au classement Fortune Global 500. En 2016, la Zone de développement de haute et nouvelle technologie a enregistré un commerce global de 24,9 milliards USD.

Le même jour, GLOBALFOUNDRIES a également dévoilé sa toute nouvelle appellation commerciale pour le marché chinois : « Ge Xin », et annoncé l'établissement d'une nouvelle joint-venture -- Gexin (Chengdu) Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. En chinois, le nom « Ge Xin » partage la même prononciation que le mot chinois pour « innovation » et signifie renaissance, revitalisation et réforme.

