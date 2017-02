Isetan Mitsukoshi revient en Italie pour présenter la marque de chaussures exclusive, « NT by ISETAN MITSUKOSHI », au salon « theMICAM » de Milan







TOKYO, 10 février 2017 /PRNewswire/ -- Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., présentera sa gamme de chaussures de mode exclusive à « theMICAM », le principal salon international de la chaussure, qui se tient du 12 au 15 février 2017, à Fiera Milano, dans la ville de Rho, à Milan (Italie).

(Photo : http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102762/201702098685/_prw_PI1fl_G452stG9.JPG)

Le magasin phare d'Isetan Mitsukoshi, Isetan Shinjuku Main Store, est considéré par beaucoup comme le « Musée mondial de la mode ». Au salon theMICAM, Isetan Mitsukoshi présentera sa ligne exclusive de chaussures conçues dans la boutique Shinjuku. Les chaussures combinent la mode et l'aspect pratique et, depuis leur lancement, elles font partie des produits les plus vendus chez Isetan Shinjuku dans l'espace chaussures pour femmes, attirant de loyaux adeptes. Après avoir laissé une excellente impression au salon Première Classe à Paris, au mois de janvier, et à theMICAM en septembre dernier, Isetan Mitsukoshi revient à Fiera Milano pour la deuxième fois. Sur les 600 références de la collection automne/hiver 2017 conçues pour être vendues au Japon, 120 d'entre-elles convenant au marché international seront exposées.

À partir de cette année, la marque de chaussures traditionnelle locale d'Isetan Mitsukoshi « NUMBER TWENTY-ONE », portera la nouvelle marque « NT BY ISETAN MITSUKOSHI », sur le marché international.

La version originale du présent communiqué de presse, en anglais :

http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102762/201702098685/_prw_PA2fl_a8dYjF3r.pdf

1. NT BY ISETAN MITSUKOSHI, informations sur l'exposition à theMICAM

- Période : du dimanche 12 au mercredi 15 février

- Lieu : Fiera Milano à Rho, Milan (Italie)

- Stand : stand concepteurs internationaux

Les chaussures NT sont conçues suivant la formule « des biens de valeurs qui vous magnifient » et sa gamme comprend des chaussures créatrices de tendance, faciles à porter et fabriquées à partir de matériel de première qualité.

Ce qui rend NT BY ISETAN MITSUKOSHI différent

1) Nous collaborons avec divers créateurs japonais : des créateurs actifs à l'échelle mondiale et de jeunes créateurs en devenir basés à Tokyo. Nous présenterons des chaussures branchées et fonctionnelles, conçues en coopération avec FACETASM, CINOH et doublet.

2) Une gamme étendue de chaussures personnalisables

La gamme de chaussures personnalisables (créée de concert avec la marque de mode newneu.) s'est révélée un immense succès depuis son lancement au salon Première Classe en 2016. Au cours du prochain theMICAM, une gamme étendue de produits personnalisables sera dévoilée, notamment des sacs et des accessoires.

3) Les chaussures et les sacs « Cinderella » (« Cendrillon »)

Une toute nouvelle ligne de produits s'inspirant de Cendrillon, le conte de fées des Frères Grimm, est désormais disponible chez NT. Ces produits contiennent des motifs tels que des chaussons en verre, des perles et de la fourrure, symbolisant ce récit emblématique.

2. Sur notre participation au salon Première Classe

Isetan Mitsukoshi a exposé pour la première fois la ligne « Isetan Shoes » à Première Classe -- le salon des accessoires et des biens divers, qui s'est tenu à Paris (France), à partir du 22 janvier 2016.

URL de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Z1zda-xPzlc

Lien associé : http://www.imhds.co.jp/english/depakachi/

Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 03:08 et diffusé par :