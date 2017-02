L'hôpital Sainte-Catherine atteint la finale du plus grand concours d'entreprises d'Europe







L'hôpital Sainte-Catherine en Croatie a été nommé parmi les finalistes et lauréats du Ruban d'honneur, dans le cadre de l'édition 2016/17 des European Business Awards sponsorisés par RSM.

C'est l'un des seulement 110 finalistes annoncés parmi plus de 33 000 entreprises ayant participé au concours, et il a été choisi par un panel de juges indépendants car il a fait preuve des valeurs fondamentales d'innovation, d'éthique et de succès.

La société va désormais faire l'objet d'un entretien approfondi en face à face, avant de savoir si elle sera la lauréate de l'une des 11 catégories récompensées lors d'une cérémonie de gala le 4 mai prochain à Dubrovnik.

L'hôpital Sainte-Catherine est un centre d'excellence européen en matière de diagnostics avancés, de procédures orthopédiques et de chirurgie de la colonne vertébrale, de traitement de la douleur, de médecine sportive. Il est également réputé pour la mise en oeuvre de méthodes diagnostiques innovantes et de stratégies de traitement personnalisées. Le concept des soins intégraux (avec des équipes expertes en radiologie, orthopédie, chirurgie, anesthésiologie, gastroentérologie, neurologie et médecine physique adoptant une approche pluridisciplinaire, en ayant recours aux équipements les plus récents et aux dernières options thérapeutiques, fournissant ainsi des diagnostics de qualité supérieure en un même endroit, les meilleures options de traitement et des protocoles de réhabilitation individualisés) est ce qui souligne le caractère unique de l'hôpital spécialisé Sainte-Catherine. L'hôpital Sainte-Catherine est un hôpital d'enseignement des universités de Split, Rijeka et Osijek, ainsi que de la faculté de kinésiologie de l'université de Zagreb. Il travaille en étroite collaboration avec de nombreuses cliniques européennes et américaines, parmi lesquelles Unfallkrankenhaus Berlin (Allemagne), Regiomed-Kliniken (Allemagne), Diagnostikum Graz (Autriche), Carolina's Pain Institute (États-Unis), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University (Thaïlande), etc. Par ailleurs, l'hôpital Sainte-Catherine est l'institution médicale officielle du Comité olympique croate, de la Fédération croate de football, de la Fédération croate de taekwondo ainsi que de nombreux clubs sportifs de la région.

Les European Business Awards ont été créés afin de soutenir le développement d'une communauté d'entreprises plus forte et plus prospère dans toute l'Europe. Le principal sponsor, RSM, prestataire de services d'audit, de fiscalité et de conseil aux entreprises du marché intermédiaire dans le monde entier, soutient les European Business Awards depuis leur création.

Adrian Tripp, PGD des European Business Awards a déclaré : « Survivre dans un tel contexte économique est déjà très difficile, alors, innover, prospérer et grandir comme l'ont fait les lauréats du Ruban d'honneur de cette année est vraiment remarquable. L'Europe a besoin de davantage de sociétés comme celles-ci. Félicitations à tous. »

L'hôpital Sainte-Catherine participe également au vote public, dans le cadre duquel le public choisit un « Champion du public national » pour chaque pays. Pour voter, rendez-vous sur : http://www.businessawardseurope.com/. L'entreprise recevant le plus grand nombre de votes dans chaque pays gagnera et son identité sera dévoilée le 6 mars.

Pour en savoir plus sur les European Business Awards, les lauréats du Ruban d'honneur et le vote public, veuillez consulter le site http://www.businessawardseurope.com et suivre les European Business Awards sur Twitter (@rsmEBA) ou sur Facebook (@businessawardseurope)

