McDonald's parle d'innovation et GM évoque la mobilité dans le cadre de la 8e édition de la newsletter internationale d'Aberje







SAO PAULO, le 13 février 2017 /PRNewswire/ -- Aberje, Association brésilienne pour la communication d'entreprise, a publié au mois de janvier la 8e édition de sa newsletter intitulée BRpr. BRpr est une initiative d'Aberje visant à partager les bonnes pratiques de communication développées au Brésil, dans le cadre d'un échange avec la communauté internationale.

Cette 8e édition inclut une conversation avec David Grinberg, directeur de la communication chez Golden Arches (qui opère pour McDonald's au Brésil), autour de plusieurs des nouvelles stratégies de la marque. Ce numéro aborde également le Laboratoire de communication d'Aberje sur la mobilité dans le cadre d'une présentation effectuée par GM Brésil. Les réunions du Laboratoire réunissent des professionnels de la communication, promoteurs urbains, activités, ingénieurs et créateurs de politiques publiques dans le cadre d'une discussion autour de la mobilité urbaine et de la communication.

La 8e édition de la newsletter BRpr a été parrainée par LATAM Airlines, Bayer, FCA Fiat Chrysler Automobiles, Fibria, Petrobras et Vale, avec le soutien de PRNewswire et du journal Valor Economico.

Pour recevoir chaque mois la newsletter BRpr, inscrivez-vous ici.

À propos d'Aberje ? Aberje, Association brésilienne pour la communication d'entreprise, est le principal centre national de référence pour la production et la diffusion des connaissances et des pratiques relatives à la communication et aux relations. Fondée en 1967, Aberje est une organisation professionnelle et scientifique à but non lucratif dont l'objectif principal vise à améliorer la communication dans les entreprises et les institutions, et à inculquer du respect pour le rôle du communicateur. La défense des intérêts, le contenu, la formation et la carrière constituent ses piliers.

Aberje opère au-delà du Brésil, nouant des relations et des projets d'échange auprès d'organisations situées dans des pays tels que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, l'Inde, le Mexique, l'Argentine, le Chili, la Colombie et le Pérou. Aberje constitue le groupe de réflexion des communications institutionnelles au Brésil.

Informations de contact :

Tato Carbonaro

Affaires publiques et relations internationales

+55 11 5727-9090

tatocarbonaro@aberje.com.br

