La première société de voiture volante lance la commercialisation de ses premiers modèles







RAAMSDONKSVEER, Pays-Bas, February 13, 2017 /PRNewswire/ --

Cette semaine, le fabricant de voiture volante PAL-V a officiellement lancé la vente de ses modèles commerciaux, le Liberty Pioneer et le Liberty Sport. La première voiture volante commerciale au monde est désormais une réalité. Des images du PAL-V Liberty sont désormais disponibles sur le site Internet de PAL-V : (http://www.PAL-V.com).

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/465729/PAL_V_Liberty.jpg )



« Après des années d'efforts acharnés, à surmonter les difficultés techniques et de certification, notre équipe a réussi à créer une voiture volante innovante, conforme aux normes de sécurité existantes définies par les organes de règlementation dans le monde », a déclaré Robert Dingemanse, PDG de PAL-V.

À la suite de programmes de test réussis de leurs véhicules conceptuels en 2009 et 2012, PAL-V a commencé le développement des produits commerciaux qui sont lancés aujourd'hui.

PAL-V approche désormais une étape exaltante pour la croissance continue de ses activités, à savoir la concrétisation des premières commandes de clients. Alors que les concepts d'autres fabricants de voitures volantes nécessitent la modification des règlementations, et dans la plupart des cas, des technologies pas encore développées, PAL-V a délibérément choisi de concevoir, développer et construire une voiture volante à l'aide de technologies éprouvées et s'alignant avec les réglementations existantes. Ce choix a conduit à une date de livraison du premier produit réaliste et imminente.

Le design de ce nouveau modèle possède un style italien caractéristique, grâce aux collaborations avec des agences de design italiennes de premier plan. Cette voiture intègre une propulsion bi-moteur unique qui renforce la sécurité du PAL-V Liberty. Durant la conduite, les suspensions abaissées et la « cabine » inclinée augmentent cette sensation de pilotage de voiture de course sur la route. Une démarche de conception novatrice contribue à éviter un certain nombre d'erreurs de pilotage typiques grâce au design, faisant de PAL-V un véhicule fiable et facile à conduire.

« Au cours de l'année 2017 nous commencerons la pré-production d'une première série, suivi de la fabrication des premières PAL-V Liberty pour nos clients de la première heure. La livraison des modèles certifiés pour la route et les airs est prévue pour la fin de l'année 2018. Nous sommes véritablement à une période charnière de l'histoire de la mobilité et de l'aviation », a ajouté M. Dingemanse.

« Le PAL-V Liberty possède un attrait indéniable pour le monde entier », a commenté Markus Hess, directeur des ventes et du marketing chez PAL-V, qui a présenté le PAL-V Liberty à certains clients triés sur le volet, l'année dernière.

« Nous sommes ravis des réactions jusqu'à présent. Maintenant que le nouveau modèle a été rendu public je m'attends à un réel intérêt de la part des clients qui attendaient avec impatience que l'ère de la voiture volante commence », a-t-il ajouté.

Plus d'informations et des images haute résolutions sont disponibles sur http://www.PAL-V.com

Contact : Robert Dingemanse

Pressinfo@PAL-V.com

Tél :+31-162580-560



Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 00:00 et diffusé par :