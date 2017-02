Mohawk Industries déclare des résultats record pour le quatrième trimestre et l'exercice complet







CALHOUN, Géorgie, 13 février 2017 /PRNewswire/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 234 millions USD et un bénéfice dilué par action (BPA) de 3,13 USD record pour le quatrième trimestre 2016, en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. Hors charges de restructuration, d'acquisition et autres charges, le bénéfice net se chiffrait à 243 millions USD, et le BPA était de 3,26 USD, en hausse de 16 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le ventes nettes du quatrième trimestre 2016 s'élevaient à 2,2 milliards USD, en hausse de 9 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent tel que déclaré et de 7 % sur une base historique en jours et en taux de change constants. Pour le quatrième trimestre 2015, les ventes nettes s'élevaient à 2,0 milliards USD, le bénéfice net à 192 millions USD et le BPA à 2,57 USD ; hors charges de restructuration, d'acquisition et autres charges, le bénéfice net s'élevait à 210 millions USD et le BPA à 2,82 USD.

Pour les douze mois clos le 31 décembre 2016, le bénéfice net et le BPA s'élevaient à 930 millions USD et 12,48 USD, respectivement. Le bénéfice net, hors charges de restructuration, d'acquisition et autres charges, se chiffrait à 940 millions USD et le BPA à 12,61 USD, en hausse de 24 % par rapport au résultat de BPA ajusté pour la période de douze mois de 2015. Pour la période de douze mois, les ventes nettes s'élevaient à 9,0 milliards USD, en hausse de 11 % par rapport à l'exercice précédent tel que déclaré et à 5,5 % sur une base historique à taux de change constants. Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2015, les ventes nettes s'élevaient à 8,1 milliards USD, le bénéfice net à 615 millions USD et le BPA à 8,31 USD ; hors charges de restructuration, d'acquisition et autres charges, le bénéfice net et le BPA s'élevaient à 756 millions USD et 10,20 USD.

Commentant sur la performance de Mohawk Industries au quatrième trimestre et pour l'exercice complet, Jeffrey S. Lorberbaum, président et PDG, a déclaré, « Au quatrième trimestre, nos ventes et notre bénéfice par action ont établi des records pour la période. Notre marge d'exploitation pour le trimestre a atteint 14,0 %, une amélioration de 150 points de base par rapport à l'exercice précédent et le meilleur résultat pour le quatrième trimestre dans l'histoire de la société.

« Mohawk a réalisé une performance exceptionnelle dans l'exercice complet. Notre chiffre d'affaires pour l'exercice a atteint un sommet sans précédent, notre BAIIA a augmenté pour s'établir à 1,7 milliard USD et nous avons enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 1,3 milliard USD, en hausse de 24 % par rapport à l'exercice précédent, le plus élevé de notre histoire. En 2016, nos investissements en capital étaient les plus élevés jamais réalisés à environ 670 millions USD. Rien qu'en 2016, les perfectionnements des procédés résultant de nouvelles méthodes, de réingénierie de produits et de mises à niveau d'équipement ont accru notre productivité de 140 millions USD. Afin de maintenir notre croissance, nous allons augmenter encore plus nos investissement internes cette année en vue d'augmenter la capacité et de pénétrer de nouveaux marchés. Nous ajoutons également des capacités uniques permettant d'introduire des produits plus différenciés et anticipons des améliorations de productivité encore plus importantes dans l'année à venir.

« Pour le trimestre, nos ventes du segment Céramique mondiale ont augmenté de 5 % tel que déclaré et en jours constants et à taux de change constants. Le résultat d'exploitation pour le segment a grimpé d'environ 17 % tel que déclaré pour donner une marge d'exploitation de 14 %. Les ventes de notre activité de céramique en Amérique du Nord se sont améliorées en réponse à la surperformance des canaux de nouvelles constructions, commerciaux et de magasins de bricolage. Nos plus grandes tailles, nos formes contemporaines et notre Reveal Imaging exclusif optimisent notre style et la croissance de nos ventes. Notre toute nouvelle usine de céramique dans le Tennessee est devenue pleinement opérationnelle pendant la période et devrait atteindre les niveaux d'efficacité prévus au premier trimestre. Nous introduisons des produits à valeur ajoutée dans l'installation afin d'améliorer le mix de produits dans l'usine. Au Mexique, nos ventes ont augmenté significativement mais seront restreintes jusqu'à l'achèvement de notre expansion de Salamanca vers la fin de l'année. Aux États-Unis et au Mexique, nous avons annoncé des augmentations de prix sur des produits sélectionnés dans le but de compenser l'inflation au niveau de la main d'oeuvre, de l'énergie et des matériaux. Nos ventes et nos marges de céramique se sont améliorées en Europe en réponse à l'optimisation de notre offre de produits et à notre leadership en matière de style. En Russie, nous continuons de surperformer le marché en apportant un design mondial de pointe à la région. Nous installons une capacité supplémentaire à l'appui de l'expansion prévue de l'économie russe.

« Durant le trimestre, les ventes de notre segment Revêtements de sol, Amérique du Nord ont augmenté de 10 % tel que déclaré, soit 8,5 % en jours constants. Le résultat d'exploitation a grimpé de 18,5 % pour donner une marge de 14,5 % tel que déclarée, soit 15 % hors charges de restructuration, d'intégration et autres charges. Les ventes de moquettes destinées à un usage résidentiel se sont améliorées malgré une baisse des prix de vente résultant du mix de canaux et de la croissance du polyester. Notre augmentation des prix de 3 à 5 % visant à couvrir la hausse des coûts est en cours de mise en oeuvre au premier trimestre. Nous lançons SmartStrand Silk Reserve, une moquette d'un moelleux luxueux sans précédent, et AirO, une technologie brevetée de polyester recyclé qui produit un revêtement de sol unique en son genre et plus élégant qui s'installe en deux fois moins de temps. Notre segment commercial a augmenté plus rapidement que le segment résidentiel durant la période en réponse à nos investissements dans les produits et les ventes l'année dernière. Nos ventes de surfaces dures, y compris les carreaux de vinyle de luxe (CVL), le stratifié, le bois et le vinyle, ont poursuivi leur étonnante expansion. Notre usine de CVL a réalisé d'importantes améliorations durant la période, et nous sommes en train d'installer une autre chaîne de production qui doublera notre capacité aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Nous lançons SolidTech, un nouveau produit rigide qui complètera nos collections de CVL flexibles existantes. Nos produits stratifiés haut de gamme à effets visuels réalistes et imperméabilité exclusive continuent de surperformer le marché. Nous introduisons des effets visuels plus raffinés et des planches plus longues qui reproduisent le bois massif provenant de notre nouvelle usine de bois transformé.

« Durant le trimestre, les ventes de notre segment Revêtements de sol, reste du monde ont augmenté de 14 %, et notre résultat d'exploitation a grimpé de 41 % tel que déclaré. Les ventes classiques ont augmenté de 7 % en devises constantes et le résultat d'exploitation ajusté a augmenté de 20 % pour donner une marge de 17 %. La croissance de nos ventes dans la période a été menée par les produits CVL, stratifiés et isolants. Nos ventes de bois et de feuilles de vinyle ont été entravées par les perturbations de fabrication précédentes, que nous avons surmontées. Nos marges de segment ont augmenté en réponse à un mix amélioré, au succès de nos nouvelles introductions et aux augmentations de prix, et ont compensé l'inflation des coûts et les changements du taux de change. Afin de maximiser la production de CVL, nous avons mis en oeuvre de nombreuses améliorations opérationnelles qui ont augmenté notre production et réduit nos coûts de fabrication. Nous continuons d'investir dans les ventes et le marketing pour étendre la distribution de nos produits CVL en prévision de l'augmentation de notre capacité cette année. Dans le stratifié, nous continuons d'augmenter nos ventes et nos marges en innovant au niveau du design et de la performance. Les ventes de nos produits isolants ont augmenté de manière significative en réponse au réalignement des stratégies de gestion et de ventes de nos entreprises acquises et existantes. Nous lançons la vente de dalles de moquette en Europe afin d'établir une distribution qui soutiendra une nouvelle usine de dalles de moquette que nous construisons en Belgique cette année. Nous avons approuvé une nouvelle usine de feuilles de vinyle en Russie, à proximité de notre usine de céramique, qui sera opérationnelle l'année prochaine.

« En janvier, nous avons conclu un accord visant à acquérir une entreprise de céramique italienne située à proximité de nos installations existantes. Nous anticipons des synergies en termes de produits, de ventes et de fabrication qui optimiseront notre structure de coûts et renforceront nos marques et notre distribution combinées.

« Aujourd'hui, Mohawk est la mieux placée dans l'histoire de la société. En 2016, nous avons enregistré des résultats record, notre stratégie d'investissement visant à optimiser notre innovation de produits, nos marques et notre service ayant continué de profiter à nos clients et à fournir les rendements que nous attendions. En 2017, nous nous attendons à ce que les ventes augmentent comme l'année dernière sur une base locale avec une légère amélioration des marges d'exploitation, à l'exclusion des acquisitions et de la propriété intellectuelle. Cette année, nous absorberons environ 45 millions USD de dépenses de fabrication de démarrage et dépenses de marketing connexes en plus d'une autre inflation des coûts. À l'échelle de l'entreprise, nous investissons pour augmenter la croissance de nos ventes en développant notre capacité, en élargissant notre portefeuille de produits et en pénétrant de nouveaux marchés. Même avec les investissements considérables que nous avons réalisés depuis 2013, notre endettement financier est historiquement faible à 1,4 fois le BAIIA. Nous considérons qu'il existe des acquisitions potentielles dans nos marchés et nos catégories de produits actuels ainsi que des opportunités dans de nouvelles régions et dans des produits complémentaires. Notre organisation et notre bilan peuvent soutenir des investissements supplémentaires significatifs dans le but de renforcer nos activités et d'améliorer la valeur actionnariale. Compte tenu de tous ces éléments, nos projections de BPA pour le premier trimestre de 2017 est de 2,64 USD à 2,73 USD, ce qui représente une hausse de 11 % à 15 % par rapport au premier trimestre 2016. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le fabricant mondial leader de revêtements de sol qui conçoit des produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk confèrent à la société des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, ainsi que de revêtements de sol stratifiés, en bois, en pierre et en vinyle. Notre innovation à la pointe du secteur nous permet d'offrir des produits et technologies qui différencient nos marques sur le marché, et répondent à l'ensemble des exigences en matière de réaménagement et de nouvelles constructions. Nos marques figurent parmi les plus reconnues du secteur, et englobent American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Au cours des dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société de revêtements de sol au monde avec des opérations en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Russie et aux Etats-Unis..

Certains énoncés figurant dans les paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur les résultats à venir, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui contiennent des mots tels que « pourrait », « devrait », « croit », « prévoit », « attend », « estime » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la Sphère de sécurité au sujet des énoncés prospectifs contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs soient exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des facteurs de risques et des incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts de production ; l'inflation et la déflation sur les marchés de la consommation ; les coûts d'énergie et les fournitures ; le calendrier et le montant des dépenses en capital ; le calendrier et l'application de augmentations de prix sur les produits de la société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les opérations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des opérations ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autres ; les litiges ; ainsi que d'autres risques identifiés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Conférence téléphonique le vendredi 10 février 2017, à 11 h, heure de l'Est.

Composer le 1-800-603-9255 pour les États-Unis et le Canada et le 1-706-634-2294 pour l'international et le local. Le numéro d'identification de la conférence est 50983195. Une rediffusion de la téléconférence sera disponible jusqu'au vendredi 10 mars 2017, en composant le 855-859-2056 pour les appels aux États-Unis / locaux et le 404-537-3406 pour les appels internationaux / locaux, en saisissant le numéro d'identification de la conférence 50983195.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. ET FILIALES (non audité) États consolidés des résultats

Trois mois clos le

Douze mois clos le (montants en milliers USD, sauf données par action)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

31 décembre 2016

31 décembre 2015

















Ventes nettes

$ 2 182 566

1 997 997

8 959 087

8 071 563 Coût des ventes

1 491 567

1 375 787

6 146 262

5 660 877 Bénéfice brut

690 999

622 210

2 812 825

2 410 686 Frais de vente, généraux et administratifs

385 727

372 968

1 532 882

1 573 120 Résultat d'exploitation

305 272

249 242

1 279 943

837 566 Intérêts débiteurs

8 485

18 480

40 547

71 086 Autres dépenses (bénéfice), net

(3 190)

11 525

(1 729)

17 619 Bénéfice avant impôts sur le revenu

299 977

219 237

1 241 125

748 861 Charge d'impôt sur le revenu

65 469

27 232

307 559

131 875 Bénéfice net incluant les intérêts minoritaires

234 508

192 005

933 566

616 986 Bénéfice net attribuable aux intérêts minoritaires

760

446

3 204

1 684 Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc.

$ 233 748

191 559

930 362

615 302

















Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc.















Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc.

$ 3,15

2,59

12,55

8,37 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - de base

74 164

73 924

74 104

73 516

















Bénéfice de base par action dilué attribuable à Mohawk Industries, Inc.















Bénéfice de base par action dilué attribuable à Mohawk Industries, Inc.

$ 3,13

2,57

12,48

8,31 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - diluées

74 638

74 475

74 568

74 043





















































Autres informations financières















(montants en milliers)















Dépréciation et amortissement

$ 104 379

94 025

409 467

362 647 Dépenses en capital

$ 211 365

151 587

672 125

503 657

















Données du bilan consolidé















(montants en milliers)



























31 décembre 2016

31 décembre 2015 ACTIF















Actif à court terme :















Espèces et quasi-espèces









$ 121 665

81 692 Comptes clients, nets









1 376 151

1 257 505 Stocks









1 675 751

1 607 256 Charges constatées d'avance et autre actif à court terme









297 945

303 519 Total de l'actif à court terme









3 471 512

3 249 972 Immobilisations corporelles, nettes









3 370 348

3 147 118 Écarts d'acquisition









2 274 426

2 293 365 Immobilisations incorporelles, nettes









834 606

936 541 Impôts sur le revenu reportés et autre actif non circulant









279 704

307 404 Total de l'actif









$ 10 230 596

9 934 400 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES















Passif à court terme :















Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce









$ 1 382 738

2 003 003 Comptes fournisseurs et charges à payer









1 335 582

1 256 025 Total du passif à court terme









2 718 320

3 259 028 Dette à long terme, moins la portion échue









1 128 747

1 188 964 Impôts sur le revenu reportés et autre passif à long terme









576 346

603 593 Total du passif









4 423 413

5 051 585 Intérêts minoritaires rachetables









23 696

21 952 Total des capitaux propres









5 783 487

4 860 863 Total du passif et des capitaux propres









$ 10 230 596

9 934 400

















Informations concernant les segments

Trois mois clos le

Au ou pour les douze mois clos le (montants en milliers)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

31 décembre 2016

31 décembre 2015

















Ventes nettes :















Céramique mondiale

$ 749 146

711 691

3 174 706

3 012 859 Revêtements de sol, Amérique du Nord

970 136

879 765

3 865 746

3 602 112 Revêtements de sol, reste du monde

463 284

406 508

1 918 635

1 456 898 Ventes inter-segment

-

33

-

(306) Ventes nettes consolidées

$ 2 182 566

1 997 997

8 959 087

8 071 563

















Résultat (perte) d'exploitation :















Céramique mondiale

$ 102 080

87,583

478 448

414 154 Revêtements de sol, Amérique du Nord

140 311

118 410

505 115

264 271 Revêtements de sol, reste du monde

70 735

50 206

333 091

203 370 Siège social et éliminations

(7 854)

(6 957)

(36 711)

(44 229) Résultat d'exploitation consolidé

$ 305 272

249 242

1 279 943

837 566

















Actif :















Céramique mondiale









$ 4 024 859

3 846 133 Revêtements de sol, Amérique du Nord









3 410 856

3 164 525 Revêtements de sol, reste du monde









2 689 592

2 805 246 Siège social et éliminations









105 289

118 496 Actif consolidé









$ 10 230 596

9 934 400

Rapprochement du bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. et du bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. et bénéfice par action dilué attribuable à Mohawk Industries, Inc. (montants en milliers, sauf données par action)



























Trois mois clos le

Douze mois clos le







31 décembre 2016

31 décembre 2015

31 décembre 2016

31 décembre 2015 Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc.





$ 233 748

191 559

930 362

615,302 Eléments d'ajustement :



















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts





16 214

30 820

60,523

74 604 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)





-

21

-

13,337 Règlement judiciaire et réserves





-

(2 520)

(90 000)

124 480 Libération de l'actif compensatoire





3 004

11 180

5 371

11 180 Dépréciation du nom commercial





-

-

47 905

- Coûts des emprunts différés





-

-

-

651 Impôts sur le revenu - annulation de positions fiscales incertaines





(3 004)

(11 180)

(5 371)

(11 180) Impôts sur le revenu





(6 678)

(9 889)

(8 443)

(72 872) Bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries Inc.





$ 243 284

209 991

940 347

755 502





















Bénéfice par action dilué ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc.

$ 3,26

2.82

12.61

10.20 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - diluées





74 638

74,475

74,568

74,043

































































Rapprochement de la dette totale et de la dette nette



















(montants en milliers)























31 décembre 2016















Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce

$ 1 382 738















Dette à long terme, moins la portion échue

1 128 747















Moins : Espèces et quasi-espèces

121 665















Dette net

$ 2 389 820





































Rapprochement du résultat d'exploitation et du BAIIA ajusté



















(montants en milliers)

















Douze mois glissants



Trois mois clos le

Mois clos le



2 avril 2016

2 juillet 2016

1er octobre 2016

31 décembre 2016

31 décembre 2016 Résultat d'exploitation

$ 245 672

350 692

378 307

305 272

1 279 943 Autres (charges) revenus

(3 429)

5 807

(3 839)

3 190

1 729 Perte nette (bénéfice) attribuable aux intérêts minoritaires

(569)

(926)

(949)

(760)

(3 204) Dépréciation et amortissement

100 194

101 215

103 680

104 379

409 468 BAIIA

341 868

456 788

477 199

412 081

1 687 936 Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

7 718

6 020

30 572

16 214

60 524 Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)

-

-

-

-

- Règlement judiciaire et réserves

-

-

(90 000)

-

(90 000) Libération de l'actif compensatoire

-

-

2 368

3 004

5,372 Dépréciation du nom commercial

-

-

47 905

-

47,905 BAIIA ajusté

$ 349 586

462 808

468 044

431 299

1 711 737





















Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté

















1.4























































































Rapprochement des ventes nettes et des ventes nettes à taux de change constant et à jours d'expédition constants hors volume d'acquisition











(montants en milliers)























Trois mois clos le

Douze mois clos le







31 décembre 2016

31 décembre 2015

31 décembre 2016

31 décembre 2015



Ventes nettes

$ 2 182 566

1 997 997

8 959 087

8 071 563



Effet sur les ventes nettes à jours d'expédition constants

(23 872)

-

-

-



Effet sur les ventes nettes à taux de change constant

16 731

-

68 962

-



Ventes nettes à taux de change constant et à jours d'expédition constants

2 175 425

1 997 997

9 028 049

8 071 563



Moins : impact du volume d'acquisition

(38 436)

-

(509 172)

-



Ventes nettes à taux de change constant et à jours d'expédition constants hors volume d'acquisition $ 2 136 989

1 997 997

8 518 877

8 071 563





































































Rapprochement des ventes nettes de segment et des ventes nettes de segment à taux de change constant et à jours d'expédition constants















(montants en milliers)























Trois mois clos le











Céramique mondiale

31 décembre 2016

31 décembre 2015











Ventes nettes

$ 749 146

711 691











Effet sur les ventes nettes à jours d'expédition constants

(8 224)

-











Effet sur les ventes nettes du segment à taux de change constant

5 134

-











Ventes nettes du segment à taux de change constant et à jours d'expédition constants $ 746 056

711 691













































































Rapprochement des ventes nettes de segment et des ventes nettes de segment à jours d'expédition constants



















(montants en milliers)























Trois mois clos le











Revêtements de sol, Amérique du Nord

31 décembre 2016

31 décembre 2015











Ventes nettes

$ 970 136

879 765











Effet sur les ventes nettes à jours d'expédition constants

(15 647)

-











Ventes nettes du segment à jours d'expédition constants $ 954 489

879 765













































































Rapprochement des ventes nettes de segment et des ventes nettes de segment à taux de change constant et à jours d'expédition constants hors volume d'acquisition







(montants en milliers)























Trois mois clos le











Revêtements de sol, reste du monde

31 décembre 2016

31 décembre 2015











Ventes nettes

$ 463 284

406 508











Effet sur les ventes nettes à jours d'expédition constants

-

-











Effet sur les ventes nettes du segment à taux de change constant

11 597

-











Ventes nettes du segment à taux de change constant et à jours d'expédition constants

474 881

406 508











Moins : impact du volume d'acquisition

(38 436)

-











Ventes nettes du segment à taux de change constant et à jours d'expédition constants hors volume d'acquisition $ 436 445

406 508













































































Rapprochement du bénéfice brut et du bénéfice brut ajusté, hors impact des acquisitions



















(montants en milliers)























Trois mois clos le















31 décembre 2016

31 décembre 2015











Bénéfice brut

$ 690 999

622 210











Effets sur le bénéfice brut :









































Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

12 218

15 945











Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)

-

21











Bénéfice brut ajusté

703 217

638 176











Moins : Impact de l'acquisition

(7 650)

0











Bénéfice brut ajusté hors impact de l'acquisition $ 695 567

638 176













































































Rapprochement des frais de vente, généraux et administratifs et des frais de vente, généraux et administratifs ajustés











(montants en milliers)























Trois mois clos le















31 décembre 2016

31 décembre 2015











Frais de vente, généraux et administratifs

$ 385 727

372 968











Effets sur les frais de vente, généraux et administratifs



















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

(3 996)

(14 875)











Règlement judiciaire et réserves

-

2 520











Frais de vente, généraux et administratifs ajustés

$ 381 731

360 613























































Rapprochement du résultat d'exploitation au résultat d'exploitation ajusté à taux de change constant















(montants en milliers)























Trois mois clos le

Douze mois clos le







31 décembre 2016

31 décembre 2015

31 décembre 2016

31 décembre 2015



Résultat d'exploitation

$ 305 272

249 242

1 279,943

837 566



Effets sur le résultat d'exploitation



















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

16 214

30 820

59 847

74 604



Règlement judiciaire et réserves

-

(2 520)

(90 000)

124 480



Dépréciation du nom commercial

-

-

47 905

-



Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)

-

21

-

13 337



Résultat d'exploitation ajusté

321 486

277 563

1 297 695

1 049,987



Effet sur le résultat d'exploitation à taux de change constant

5 080

-

19 248

-



Résultat d'exploitation ajusté à taux de change constant

$ 326 566

277 563

1 316 943

1 049 987















































Rapprochement du résultat d'exploitation de segment et du résultat d'exploitation de segment ajusté



















(montants en milliers)























Trois mois clos le











Céramique mondiale

31 décembre 2016

31 décembre 2015











Résultat d'exploitation

$ 102 080

87 583











Effets sur le résultat d'exploitation du segment :



















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

1 303

4 872











Résultat d'exploitation du segment ajusté

$ 103 383

92 455

































Rapprochement du résultat d'exploitation de segment et du résultat d'exploitation de segment ajusté



















(montants en milliers)























Trois mois clos le











Revêtements de sol, Amérique du Nord

31 décembre 2016

31 décembre 2015











Résultat d'exploitation

$ 140 311

118 410











Effets sur le résultat d'exploitation du segment :



















Règlement judiciaire et réserves

-

(2 520)











Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

5 826

8 852











Résultat d'exploitation du segment ajusté

$ 146 137

124 742



































































































Rapprochement du résultat d'exploitation de segment et du résultat d'exploitation de segment ajusté



















(montants en milliers)























Trois mois clos le











Revêtements de sol, reste du monde

31 décembre 2016

31 décembre 2015











Résultat d'exploitation

$ 70 735

50 206











Effets sur le résultat d'exploitation du segment :



















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

8 903

16 254











Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)

-

21











Résultat d'exploitation du segment ajusté

$ 79 638

66 481













































































Flux de trésorerie disponible



















(montants en milliers)























Douze mois clos le















31 décembre 2016

31 décembre 2015











Flux net de trésorerie fourni par (utilisé dans) les activités d'exploitation

1 327 553

911 873











Moins : Dépenses en capital

672 125

503 657











Flux de trésorerie disponible

$ 655 428

408 216























































Rapprochement du bénéfice avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus, et du bénéfice ajusté avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus







(montants en milliers)























Trois mois clos le















31 décembre 2016

31 décembre 2015











Bénéfice avant impôts sur le revenu

$ 299 977

219 237











Intérêts minoritaires

(760)

(446)











Effets sur le bénéfice avant impôts, intérêts minoritaires inclus :



















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

16 214

30 820











Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks)

-

21











Règlement judiciaire et réserves

-

(2 520)











Libération de l'actif compensatoire

3 004

11 180











Bénéfice ajusté avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus :

$ 318 435

258 292























































Rapprochement de la charge d'impôts sur le revenu et de la charge d'impôts sur le revenu ajustée



















(montants en milliers)























Trois mois clos le















31 décembre 2016

31 décembre 2015











Charge d'impôt sur le revenu

$ 65 469

27 232











Impôts sur le revenu - annulation de positions fiscales incertaines

3 004

11 180











Effet fiscal des éléments d'ajustement

6 678

9 889











Charge d'impôt sur le revenu ajustée

$ 75 151

48 301

































Taux d'impôt sur le revenu ajusté

23,6 %

18,7 %















































































La société complète ses bilans financiers consolidés, qui sont préparés et présentés conformément aux PCGR des États-Unis, avec certaines mesures financières non-PCGR. Comme l'exigent les règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non-PCGR de la société à la mesure PCGR des États-Unis la plus directement comparable. Chacune des mesures non-PCGR énoncées ci-dessus doit être prises en compte en plus de la mesure PCGR des États-Unis, et peut ne pas être comparable aux mesures portant le même nom déclarées par d'autres sociétés. La société estime que ces mesures non-PCGR, rapprochées de la mesure PCGR des États-Unis correspondante, aide ses investisseurs de la façon suivante : Mesures du chiffre d'affaires non-PCGR qui facilitent l'identification des tendances de croissance et les comparaisons du chiffre d'affaires avec des périodes précédentes et futures, et mesures de rentabilité non-PCGR qui facilitent la compréhension des tendances de rentabilité à long terme des activités de la société et les comparaisons de ses bénéfices avec des périodes antérieures et futures.





















La société exclut certains éléments de sa mesure du chiffre d'affaires non-PCGR car ces éléments peuvent varier considérablement entre les périodes et voiler les tendances commerciales sous-jacentes. Les éléments exclus des mesures du chiffre d'affaires non-PCGR de la société sont les suivants : transactions et traduction de devises étrangères, jours d'expéditions accrus ou réduits dans une période et impact des acquisitions.





















La société exclut certains éléments de ses mesures de rentabilité non-PCGR car ces éléments peuvent ne pas être indicatifs de la performance d'exploitation de base de la société ou non liées à cette dernière. Les éléments exclus des mesures de rentabilité non-PCGR de la société sont les suivants : coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration et autres coûts, règlements juridiques et réserves, dépréciations de nom commercial, comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks), libération d'actif compensatoire et annulation de positions fiscales incertaines.

