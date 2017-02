Point sur les urgences







QUÉBEC, le 12 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias aujourd'hui, la durée moyenne de séjour sur civière dans les urgences du Québec a diminué par rapport à l'année dernière, alors qu'il y a eu 15 000 personnes de plus qui ont séjourné aux urgences sur civière.

En effet, si l'on compare la durée moyenne de séjour sur civière pour les périodes 1 à 8 pour l'ensemble du Québec, soit les périodes rapportées dans les médias, on constate une amélioration importante depuis 2012-2013 ainsi qu'une légère amélioration pour la dernière année:

2012-2013 - 16h57

2015-2016 - 15h29

2016-2017 - 15h21

Il y a eu diminution nette de la durée moyenne de séjour sur civière dans 11 régions du Québec en 2016-2017 par rapport à 2015-2016, soit dans 69% des régions. Il faut d'ailleurs corriger l'information rapportée pour la région de la Côte-Nord qui a connu une diminution de 73 minutes et non pas une augmentation.

" Le député de Lévis devrait mettre la partisanerie de côté, analyser les données de façon objective et reconnaître les efforts des employés du réseau de la santé et des services sociaux qui travaillent jour après jour dans le meilleur intérêt des patientes et patients du Québec. Nous sommes conscients des efforts à faire pour améliorer la situation, mais il n'est pas exact d'affirmer que la situation se détériore ", a souligné le ministre Barrette.

Rappelons que le 7 décembre dernier, un investissement de 100 millions de dollars a été annoncé pour créer 2 100 places pour les personnes qui sont en attente de services en hébergement, en réadaptation et en convalescence, de même qu'en santé mentale, ce qui permettra de diminuer l'attente aux urgences.

