Syndicalisation chez Nikon à Montréal - Une belle victoire pour les travailleuses et travailleurs qui se joignent au syndicat Unifor

MONTRÉAL, le 12 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans une décision rendue publique vendredi dernier, le Tribunal du travail (TAT) a accrédité le syndicat Unifor pour représenter soixante-seize travailleuses et travailleurs d'Optique Nikon Canada inc. à Montréal. « Nous sommes réellement satisfaits de cette décision qui est intervenue au terme de deux journées d'audition », a commenté François Beaudoin, représentant national d'Unifor au service du recrutement.

Ainsi Unifor a été accrédité pour représenter les salariés qui occupent principalement des fonctions dans les départements de la production, de la réception et de l'expédition et de la maintenance chez Nikon. Cette compagnie a pour mission de fournir le marché canadien en lentilles ophtalmiques.

Au cours des prochaines semaines, le syndicat rencontrera les membres pour amorcer la mise en place de leur unité de négociation, procéder à l'élection de leurs dirigeantes et dirigeants et commencer à travailler sur un cahier de demandes syndicales en vue de la négociation de leur première convention collective.

À propos du projet Unifor

Fondé en août 2013, Unifor a été créé par la rencontre du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) et des Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA). Le syndicat représente plus de 310 000 membres au Canada, dont près de 55 000 au Québec. Unifor est aussi affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

