Représentation électorale - La communauté naturelle de Centre-Sud réunie pour Sainte-Marie-Saint-Jacques

MONTRÉAL, le 12 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Plusieurs centaines de citoyens et de citoyennes se sont rassemblé.e.s au coeur de Centre-Sud pour demander à la Commission de la représentation électorale de revenir sur sa décision de rayer la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques de la carte électorale et pour témoigner de l'importance que la communauté naturelle de Centre-Sud soit représentée de manière effective à l'Assemblée nationale.

La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole par intérim de Québec solidaire, Manon Massé, a salué cette mobilisation citoyenne sans précédent. « Pour moi, c'est du jamais vu que tout le Québec se sente interpelé par un enjeu de démocratie qui touche la population d'un quartier populaire de Montréal. Aujourd'hui, ce que les gens du comté et de partout nous disent, c'est qu'ils ne souhaitent pas que la voix du Centre-Sud soit noyée dans trois circonscriptions dont les réalités sont différentes, et surtout, sans consultation. Pour reprendre les termes mêmes des commissaires pour la délimitation des circonscriptions, voilà une belle démonstration de la « communauté naturelle » du quartier », affirme Mme Massé.

« Nous allons tout faire pour sauver Sainte-Marie-Saint-Jacques. Les gens de Centre-Sud ne laisseront pas passer cette grave entorse à la démocratie », lance Manon Massé. Du même souffle, la députée lance un appel aux électrices et aux électeurs de toutes les formations politiques. « Cette question dépasse la partisanerie. Toutes les oppositions ont décrié la situation. Le gouvernement Couillard doit légiférer d'urgence pour permettre à la Commission de tenir les consultations qui s'imposent afin de réviser la carte électorale dans le respect du consensus parlementaire et des principes démocratiques. Nous verrons comment agira le PLQ lors du débat en chambre mardi ».

La décision de la Commission de la représentation électorale a aussi fait réagir les acteurs sociaux et économiques du quartier. Le directeur de la Corporation de développement communautaire Centre-Sud, François Bergeron, est outré : « En tout respect pour les citoyen.ne.s de Westmount, nous avons de la difficulté à comprendre comment la CRÉ peut arriver à la conclusion qu'il y a un lien naturel entre nos quartiers. Les enjeux de pauvreté de notre quartier, qui méritent une attention particulière de nos élu.e.s, se retrouveront dilués par la richesse de nos voisins. Il nous est impossible de concevoir que les citoyen.ne.s de notre quartier ne seront pas consulté.e.s sur leur représentation à l'Assemblée nationale. Cette proposition est accueillie, par la population du quartier, comme la confirmation qu'ils et elles sont des citoyen.ne.s de deuxième ordre pour la CRÉ », a-t-il affirmé.

Plus de 8000 mille personnes ont signé une pétition de Québec solidaire pour sauver Sainte-Marie-Saint-Jacques depuis mercredi et près de 3000 Québécoises et Québécois ont aussi signé une pétition lancée par la CDC Centre-Sud.

Réforme du mode de scrutin: ça presse!

« Nous avons ici un exemple éloquent de la nécessité de réformer notre mode de scrutin pour que chaque vote compte, comme Québec solidaire le répète depuis 11 ans! Combien d'injustices faudra-t-il tolérer avant que les institutions québécoises réalisent que le système électoral actuel nous ramène au 19e siècle? Pour la première fois, il y a consensus au sein des partis d'opposition. Il est grand temps que le gouvernement se joigne au consensus plutôt que de faire cavalier seul dans son propre intérêt », conclut Manon Massé.

