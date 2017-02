Invitation aux médias - Annonce à l'Auditorium de Verdun et aréna Denis-Savard







QUÉBEC, le 12 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles?de?la?Madeleine, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera des investissements importants pour les arénas et les centres de curling du Québec, plus particulièrement pour l'Auditorium de Verdun et l'aréna Denis-Savard.

À cette occasion, M. Proulx sera accompagné de la députée de Verdun, Mme Isabelle Melançon.

DATE : Le lundi 13 février 2017





HEURE : 16 h





LIEU : Auditorium de Verdun et aréna Denis-Savard



4110, boulevard LaSalle



Verdun (Québec) H4G 2A5

