/R E P R I S E -- Invitation aux médias - ALENA : le Québec poursuit son offensive/

MONTRÉAL, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant une importante annonce dans le dossier de l'ALENA.

Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée de représentants de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, de Manufacturiers exportateurs du Québec et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Le dimanche 12 février 2017



Heure : 11 h



Endroit : Centre de commerce mondial (mezzanine)

747, rue du Square-Victoria, Montréal H2Y 3Y9

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Fannie Charette-Pépin à l'adresse courriel suivante : fannie.charette-pepin@economie.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

