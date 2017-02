Plus de 24 000 $ pour l'école de musique et maison d'édition La Note Verte Vallée-de-la-Gatineau à Maniwaki







MANIWAKI, QC, le 11 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, annonce l'attribution d'une aide financière de plus de 24 000 $ à l'école de musique et maison d'édition La Note Verte Vallée-de-la-Gatineau située à Maniwaki. Cette somme provient du Fonds conjoncturel de développement. Le coût total du projet est évalué à près de 91 000 $.

L'aide accordée permettra à La Note Verte Vallée-de-la-Gatineau, un organisme à but non lucratif, d'organiser des activités pour son école de musique ainsi que pour sa maison d'édition destinée aux auteurs de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Cette contribution lui permettra également de soutenir le fonctionnement de l'organisme et de rendre admissibles ses activités d'édition à un financement du Conseil des arts et des lettres du Québec en obtenant le titre d'éditeur agréé.

« Je suis très fière d'appuyer un projet qui connaît, dès sa première année, un aussi grand succès. L'engagement des jeunes comme bénévoles au sein du conseil d'administration est un bel exemple du dynamisme que ceux-ci peuvent insuffler à une région comme la Vallée-de-la-Gatineau. En tant qu'école de musique et maison d'édition, La Note Verte Vallée-de-la-Gatineau contribue à stimuler les arts et la culture chez tous les citoyens de la région », a déclaré la ministre Vallée.

« Par ses activités uniques dans la MRC, La Note Verte est un pôle d'attraction pour la jeunesse. De plus, en offrant des services à l'extérieur des grands centres urbains, elle contribue à assurer le maintien de nos artistes dans leur région. L'aide annoncée aujourd'hui par ma collègue témoigne de notre engagement à favoriser le plein développement socioéconomique et culturel de nos régions », a fait savoir le ministre Coiteux.

Ouverte depuis septembre 2016, l'école de musique a accueilli 24 élèves à la session d'automne, soit trois fois plus d'élèves que prévu. Elle en accueille autant à la session d'hiver 2017. Aussi, en moins de cinq mois, une cinquantaine d'exemplaires du premier recueil de poésie lancé par l'organisme a déjà trouvé preneur, ce qui représente plus de 80 % des objectifs de vente. Le lancement d'un livre pour enfants devrait bientôt suivre.

Rappelons que le Fonds conjoncturel de développement est un programme administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce fonds vise à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et technologique. En 2015?2016, ce programme a permis d'investir un peu plus de 1,9 million de dollars dans différents projets sur le territoire québécois.

