Le gouvernement du Canada lance une campagne visant à inciter les jeunes femmes à opter pour les sciences







Le lancement de la campagne coïncide avec une célébration de la Journée internationale des femmes et des filles de science en présence de scientifiques de renom

TORONTO, le 11 févr. 2017 /CNW/ - La ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan, a souligné la Journée internationale des femmes et des filles de science en annonçant le lancement d'une campagne nationale dynamique visant à inciter les jeunes femmes à faire carrière dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM).

La campagne de médias sociaux, qui s'inscrit sous le thème « Optez pour les sciences » et à laquelle se rattache un site Web, a pour objet de sensibiliser les jeunes femmes aux activités scientifiques. Dans le cadre de cette campagne, les parents, les enseignants et les mentors ont accès à des ressources -- notamment pour mener des expériences faciles à faire à la maison et des projets de science citoyenne -- qui pourront leur servir à soutenir les jeunes femmes qui entrevoient leur avenir en recherche.

La ministre a procédé au lancement de la campagne aujourd'hui lors d'une table ronde à laquelle participaient la ministre de la Condition féminine, l'honorable Maryam Monsef; la présidente-directrice générale d'Actua, Jennifer Flanagan; Amanda Mason, d'Oculus; et Angela Schoellig, Ph. D., de l'Université de Toronto. Des filles de tout le Canada, y compris des participantes au programme de rayonnement en génie de l'Université de Toronto, ont participé à une discussion animée. L'activité avait lieu au siège social de Facebook Canada et était dirigée par Erica Ehm, fondatrice de Yummy Mummy Club et ancienne vidéojockey de Much Music. Les participantes se sont penchées sur les façons d'inciter un plus grand nombre de jeunes filles à faire carrière en sciences et de favoriser une soif de curiosité chez les Canadiens.

Lorsque les femmes ainsi que les membres d'autres groupes sous-représentés dans les laboratoires au pays opteront pour les sciences en plus grand nombre, le milieu de la recherche deviendra plus inclusif et plus accueillant. Accroître la diversité des personnes de talent habilitées à façonner l'avenir du Canada donnera lieu à des découvertes et à des innovations plus riches encore et fera en sorte que la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie puissent prospérer.

Citations

« En cette Journée internationale des femmes et des filles de science, j'aimerais inviter les filles et les jeunes femmes à opter pour les sciences comme choix de carrière, parce que ce choix contribue à créer une culture axée sur la curiosité. En posant des questions et en examinant toutes les possibilités, nos jeunes femmes feront des découvertes susceptibles de transformer le Canada et le reste du monde pour le mieux. »

-- La ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan

« Je suis ravie de participer à cet heureux événement qui donne aux femmes et aux filles l'occasion de voir les possibilités extraordinaires qui s'offrent à elles dans tous les domaines des STIM. Les Nations Unies ont proclamé cette journée afin de souligner à quel point la pleine participation des femmes et des filles est importante dans les domaines des sciences, de la technologie et de l'innovation pour atteindre l'égalité entre les sexes. »

-- La ministre de la Condition féminine, l'honorable Maryam Monsef

« De nombreux obstacles auxquels sont confrontées les femmes et les filles en STIM peuvent être aplanis par l'action positive. Nous devons inciter les filles à s'intéresser aux STIM dès leur jeune âge, et le faire souvent et par tous les moyens possible, à l'école comme en dehors de celle-ci. Il faudra un changement de mentalité chez les parents, les enseignants et les employeurs, et ce changement est certainement possible. »

-- La présidente-directrice générale d'Actua, Jennifer Flanagan

« Il est vital de développer le goût des sciences et de la technologie chez les jeunes femmes pour éviter que le monde ne soit privé de toutes leurs bonnes idées. Nous devons préparer et soutenir les filles et les femmes pour qu'elles deviennent des innovatrices et des leaders en STIM. C'est pourquoi nous sommes heureux de célébrer la Journée internationale des femmes et des filles de science, de concert avec les Instituts de recherche en santé du Canada, Actua et quelques-unes des meilleures scientifiques du Canada. »

-- Le directeur des Politiques publiques de Facebook Canada, Kevin Chan

Les faits en bref

Selon les Nations Unies, le taux de diplomation en sciences est beaucoup moins élevé chez les étudiants de sexe féminin que chez les étudiants de sexe masculin. De toutes les personnes qui travaillaient en sciences en 1987, seulement 20 % étaient de sexe féminin. Aujourd'hui, ce taux est toujours à peine de 22 %, en dépit d'une augmentation du nombre de femmes qui obtiennent un diplôme en STIM.

Le gouvernement du Canada aide les employeurs à offrir davantage de stages concrets dans les domaines des STIM, ce qui ouvre des occasions nouvelles pour les jeunes, particulièrement pour les jeunes femmes et les Autochtones.

aide les employeurs à offrir davantage de stages concrets dans les domaines des STIM, ce qui ouvre des occasions nouvelles pour les jeunes, particulièrement pour les jeunes femmes et les Autochtones. Les Nations Unies ont célébré la Journée internationale des femmes et des filles de science pour la première fois le 11 février 2016. La proclamation de cette journée est le reflet de la détermination et de la volonté continue des États membres d'éliminer les inégalités entre les sexes au chapitre de l'emploi, des possibilités et de la formation en sciences.

Produits connexes

Liens connexes

Déclaration de la ministre Duncan : Journée internationale des femmes et des filles de science 2016

Canada.ca/Optez-sciences

Suivez la ministre Duncan sur les médias sociaux.

Twitter : @MindesSciences

Instagram : mindessciences

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 11 février 2017 à 11:30 et diffusé par :