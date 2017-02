Lancement à Québec du Relais du drapeau du 50e anniversaire des Jeux du Canada







QUÉBEC, le 11 févr. 2017 /CNW/ - C'est aujourd'hui le 50e anniversaire des premiers Jeux du Canada, tenus en 1967 dans la ville de Québec. Pour souligner l'occasion, Québec donne le coup d'envoi du Relais national du drapeau, qui parcourra les 25 anciennes villes hôtes des Jeux du Canada en amont de l'édition 2017.

« L'année 2017 marque le 150e anniversaire de la Confédération et le 50e anniversaire des Jeux du Canada, déclare l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Pour souligner la tenue de cette grande manifestation sportive, le Conseil des Jeux du Canada donne le coup d'envoi du Relais du drapeau. Profitons du 150e pour mettre en valeur les incroyables contributions de nos jeunes athlètes qui font la fierté de notre pays. »

Le drapeau des Jeux du Canada a été hissé devant l'Hôtel de ville de Québec. Il amorcera bientôt son périple à travers le pays, s'arrêtant dans 21 villes (certaines ayant accueilli les Jeux plus d'une fois), qui tiendront chacune leurs propres festivités.

Le 50e anniversaire des Jeux du Canada fait partie des projets subventionnés par le gouvernement du Canada pour marquer le 150e de la Confédération.

« Le Relais du drapeau du 50e anniversaire des Jeux du Canada souligne l'incidence qu'ont les Jeux sur les collectivités d'un bout à l'autre du pays, a déclaré l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées. Grâce aux célébrations uniques qui seront offertes dans les collectivités, le Relais reliera les 25 villes hôtes pour rendre hommage à tous les athlètes canadiens remarquables qui ont participé à des épreuves et représenté leur province ou territoire lors des Jeux. Il honorera également ceux et celles qui s'en sont servi comme point de départ pour représenter notre pays à des compétitions internationales et arborer avec fierté la feuille d'érable. Je serai heureuse d'attendre l'arrivée du Relais du drapeau à l'autre bout, lorsqu'il arrivera à Winnipeg pour les Jeux en juillet 2017. »

En 50 ans, les Jeux du Canada auront investi plus de 250 millions de dollars en projets d'immobilisation à travers le pays.

« Le Relais du drapeau des Jeux du Canada est une belle tradition qui ravive la passion des Jeux du Canada dans les anciennes communautés hôtes et crée un engouement pour les Jeux du Canada à travers le pays, affirme Tom Quinn, président du Conseil des Jeux du Canada. Nous avons hâte d'assister aux célébrations marquant son passage à travers le pays et à son arrivée à Winnipeg le 28 juillet. »

Tenue dans la ville de Québec, la première édition des Jeux du Canada réunissait 1800 athlètes de dix provinces et deux territoires et a ouvert la voie à ce qui est aujourd'hui la plus importante compétition multisports au pays pour jeunes athlètes.

Le maire suppléant de Québec, madame Michelle Morin-Doyle, était présente au lancement.

Gaétan Boucher, ancien des Jeux du Canada de 1971, était également de l'événement.

« Ma participation aux Jeux du Canada de 1971 à Saskatoon était inespérée étant donné que j'en étais seulement à ma deuxième saison en patinage de vitesse et que je n'avais que 12 ans. Ces Jeux m'ont toutefois permis de voir toute la fierté qu'on pouvait ressentir de représenter sa province et d'en assumer la pression. C'est avec ces souvenirs en tête que je me suis fixé comme objectif de représenter un jour mon pays aux Jeux olympiques et de rendre ce pays fier de mes performances. »

Le président-directeur général de la Société hôtesse des Jeux d'été du Canada 2017, Jeff Hnatiuk, a fait le voyage de Winnipeg pour le lancement du relais.

« Les Jeux d'été du Canada 2017 sont une opportunité unique de montrer ce que Winnipeg et le Manitoba ont de mieux à offrir. Nos bénévoles et nos employés travaillent très fort pour offrir une expérience exceptionnelle aux jeunes athlètes et aux visiteurs. Nous sommes impatients d'accueillir le pays à l'occasion du 50e anniversaire pour ce qui sera l'"été le plus chaud depuis un demi-siècle". »

Pour en savoir plus sur le Relais du drapeau : http://www.jeuxducanada.ca/relais-du-drapeau-des-jeux-du-canada.

À propos des Jeux du Canada

Les Jeux du Canada ont lieu tous les deux ans, alternant entre l'été et l'hiver, et offrent un niveau de compétition nationale inégalée à la prochaine génération d'athlètes des équipes nationales et aux champions de demain. Les Jeux ont été tenus au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leur héritage durable qui se traduit en installations sportives, en fierté collective et en unité nationale.



Les Jeux d'été du Canada 2017, qui marqueront le 50e anniversaire des Jeux du Canada, se dérouleront à Winnipeg du 28 juillet au 13 août.



Les Jeux d'hiver du Canada 2019 auront lieu à Red Deer, en Alberta, du 15 février au 3 mars.



L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce à la contribution et au soutien des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des administrations municipales et du Conseil des Jeux du Canada.

