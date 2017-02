/R E P R I S E -- Cégep Vanier - Concours d'étude de cas BDC : 34 collèges participants/

Montréal accueillera le plus grand concours canadien d'étude de cas en marketing au niveau collégial MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La 12e édition du Concours d'étude de cas BDC du Cégep Vanier rassemblera 34 équipes provenant d'écoles...

OTTAWA, le 10 févr. 2017 /CNW/ - Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, annoncera le lancement d'nitiatives pour appuyer le développement de la stratégie de réduction de la pauvreté. Une...