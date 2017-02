Avis - Des suppléments non autorisés saisis chez Atomik Nutrition, à Châteauguay, peuvent présenter de graves risques pour la santé







Problème

Santé Canada informe les Canadiens qu'il a procédé à la saisie de produits de santé non autorisés vendus comme suppléments pour l'entraînement, pour la perte de poids ou comme compléments alimentaires chez Atomik Nutrition, du 102?90 boul. Saint?Jean?Baptiste, de Châteauguay au Québec (voir tableau ci?dessous). Selon leurs étiquettes, les produits contiennent divers médicaments, dont des médicaments sur ordonnance et d'autres médicaments contrôlés, qui peuvent présenter de graves risques pour la santé.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé ces produits.

Produits touchés

Nom du produit Fabricant Ingrédients indiqués sur l'étiquette Dust Extreme Blackstone Labs 1,3?diméthylamylamine (DMAA), caféine anhydre Yohimbine HCl Primaforce Chlorhydrate (HCl) de yohimbine Insane Cutz Insane Labz Extrait de Rauwolfia vomitoria (norm. min. 90 % alpha yohimbine) Exo?13 Exothermic Fatburner Prime Nutrition 1,3?diméthylamylamine, caféine anhydre, chlorhydrate (HCl) de yohimbine, extrait d'orange amère 30 % Amped Osmo Pharma Extrait de Crynanthe (écorce de Pausinystalia yohimbe) DHEA Osmo Pharma Déhydroépiandrostérone (DHEA) Dymethazine Osmo Pharma hydroxy-17ß diméthyl-2?,17 5?-androstanone-3 azine

Ce que vous devez faire

Cessez d'utiliser ces produits. Consulter votre professionnel de la santé si vous avez utilisé un de ces produits et que vous vous inquiétez pour votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN?HM) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN) de huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si les produits sont homologués ou non en interrogeant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada.

Signalez les effets indésirables des produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur.

Transmettez vos plaintes au sujet de produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?800?267?9675 ou en remplissant le formulaire de plainte en ligne.

Contexte

La 1,3?diméthylamylamine (DMAA) est un médicament non autorisé au Canada. Hypertension artérielle, essoufflement, douleurs thoraciques, accident vasculaire cérébral (AVC) et effets psychiatriques comptent parmi les effets secondaires associés à la DMAA.

La yohimbine (aussi contenu dans l'extrait de rauwolfia) est un médicament d'ordonnance qui doit être pris uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé. La prise de médicaments contenant de la yohimbine (soit sous forme de chlorhydrate de yohimbine ou d'extrait d'écorce de yohimbe) peut causer des effets indésirables graves, surtout chez les personnes hypertendues ou qui ont avec une maladie du coeur, du rein ou du foie. Augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, anxiété, étourdissements, tremblements, maux de tête, nausées et troubles du sommeil sont au nombre des effets secondaires associés à la yohimbine. Les enfants ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas prendre de yohimbine.

La rauwolfia est un médicament d'ordonnance qui peut être utilisé pour le traitement de l'hypertension (tension artérielle élevée). Elle ne doit être utilisée que sous la supervision d'un professionnel des soins de santé. Une supervision médicale étroite est recommandée pour les personnes qui ont avec un trouble cardiaque ou psychiatrique, car la rauwolfia peut aggraver certains problèmes de santé, comme la dépression. Fatigue, somnolence, dépression, congestion nasale et essoufflement sont des effets secondaires communs. Les enfants ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas prendre de rauwolfia.

Prises ensemble, la synéphrine et la caféine peuvent causer des effets indésirables graves. Les effets secondaires comprennent des étourdissements, des tremblements, des maux de tête et de l'arythmie. L'extrait d'orange amère est une source de synéphrine.

La DHEA est un médicament contrôlé qui peut causer des niveaux supérieurs à la normale d'hormones femelles et mâles dans le corps et qui pourrait accroître le risque de cancer de la prostate, de cancer du sein, de cancer de l'ovaire et d'autres cancers liés aux hormones. Les effets secondaires possibles comprennent des maladies cardiovasculaires graves, et des changements dans la fertilité et la production de sperme. Les personnes ayant des antécédents de rythmes cardiaques anormaux, des troubles de coagulation sanguine, des maladies du foie et les femmes enceintes ou qui allaitent devraient éviter la DHEA.

La mébolazine (Dimethazine) est un médicament contrôlé. Les effets secondaires possibles comprennent des dommages graves au foie et aux reins, en plus de changements psychologiques, d'une diminution du nombre de spermatozoïdes et un taux élevé de cholestérol.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi les produits du magasin de détail. Si d'autres détaillants ou distributeurs sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et en informera les Canadiens.

Information supplémentaire

Restez branché et recevez les plus récents avis et rappels de produit de Santé Canada grâce aux médias sociaux.

Pour en savoir plus sur les produits de santé naturels et les autres produits d'autosoins, veuillez consulter Canada.ca/produits?autosoins.

