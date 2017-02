Xplornet reconnue comme le meilleur employeur dans le secteur des télécommunications au Canada







WOODSTOCK, NB, le 10 févr. 2017 /CNW/ - Xplornet Communications inc., important fournisseur canadien de services à large bande en région rurale, est fière d'annoncer qu'elle a été nommée l'un des meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes.

Forbes, en collaboration avec Statista, fournisseur de données statistiques en ligne, a mené un sondage auprès de 8 000 employés au Canada. Les employés interrogés ont été consultés de façon anonyme et devaient évaluer sur une échelle de 1 à 10 leur disposition à recommander l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Le sondage permet de recenser les 300 meilleurs employeurs au Canada au sein de 25 industries.

Xplornet s'est classée au premier rang des meilleures entreprises pour lesquelles travailler dans le secteur canadien des télécommunications et au 25e rang des meilleurs employeurs au Canada.

« Xplornet est énormément fière de cet honneur - non seulement d'être reconnue comme un des meilleurs employeurs au Canada, mais aussi comme la meilleure entreprise de télécommunication au pays, a déclaré Allison Lenehan, président et chef de la direction chez Xplornet. Chez nous, nos employés sont de loin notre meilleur atout. Je tiens à remercier la famille Xplornet, qui compte plus de 800 employés partout au pays, et qui fait en sorte que notre entreprise soit un endroit où il fait vraiment bon travailler. »

En plus de l'honneur accordé par Forbes, Xplornet a été reconnue à l'échelle nationale quatre fois au cours des cinq dernières années comme un des meilleurs employeurs dans le Canada atlantique et a figuré parmi les employeurs de choix dans le secteur des télécommunications canadiennes (Canadian Telecom Employer of Choice Award) pendant trois années consécutives.

« La mission de Xplornet consiste à connecter les Canadiens, peu importe où ils habitent, à un service Internet rapide et abordable. Je suis extrêmement fier de nos employés qui partagent avec nous la passion de mener à bien notre mission », d'ajouter M. Lenehan.

La liste Forbes des meilleurs employeurs au Canada pour 2017 peut être consultée ici : www.forbes.com/canada-best-employers/list.

Au sujet de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est un important fournisseur canadien de services à large bande en région rurale. Nous sommes d'avis que tous devraient avoir accès à l'Internet, et c'est pourquoi nous faisons en sorte d'offrir notre service partout au Canada, même aux endroits difficiles d'accès. Nous surmontons les défis que pose l'étendue du pays grâce à notre réseau national, lequel tire profit des tours au sol pour le service fixe sans fil et des satellites de prochaine génération dans l'espace. Visant à fournir la meilleure expérience qui soit à nos clients, Xplornet s'est donné pour mission de garder les Canadiens connectés.

