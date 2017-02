Invitation aux médias - Le ministre Sébastien Proulx participera au lancement des Journées de la persévérance scolaire à Montréal







QUÉBEC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, participera au lancement montréalais des Journées de la persévérance scolaire. À cette occasion, les portes de l'École des métiers de la construction de Montréal seront ouvertes aux représentantes et aux représentants des médias intéressés par une prise d'images.

DATE : Le lundi 13 février 2017



HEURE : 9 h (début de l'activité)



LIEU : École des métiers de la construction de Montréal

5205, rue Parthenais

Montréal (Québec)

H2H 2H4





