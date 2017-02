Modifications réglementaires - Ouverture de la pêche d'hiver dans huit lacs des Hautes-Laurentides







MONTRÉAL, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les amateurs de pêche blanche qu'ils pourront pratiquer la pêche sportive dans les plans d'eau suivants aux dates indiquées ci-dessous :

Zone de pêche Municipalité Nom du lac Date d'ouverture en 2017 Espèces 11 Ferme-Neuve Lac de la Bouette Lac des Îles Lac Palais Lac Flapper Du 11 février au 12 mars Toutes les espèces, sauf le touladi et la ouananiche 11 Mont-Laurier Lac Clair Du 1er au 31 mars Omble de fontaine 11 Mont-Laurier Lac du Club Du 1er au 31 mars Toutes les espèces, sauf le touladi et la ouananiche 10 Mont-Laurier Lac des Sources (anciennement Brochet) Du 1er au 31 mars Toutes les espèces, sauf le touladi et la ouananiche 9 Val-Morin Lac Raymond Les 11 et 12 février Toutes

Les contingents (nombre de poissons) sont les mêmes que ceux de la zone de pêche pour chacune des espèces autorisées. Pour plus de détails sur les règles en vigueur, vous êtes invité à consulter le site Web du Ministère à l'adresse suivante : mffp.gouv.qc.ca/fr/regles-peche .

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet à mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/ ou au bureau de la protection de la faune le plus près à mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp. L'information demeure confidentielle.

En 2017, la Protection de la faune du Québec célèbre son 150e anniversaire, ce qui en fait le plus vieux corps d'agents et d'agentes de protection de la faune au Canada. Pour en savoir davantage sur ceux et celles qui protègent fièrement notre patrimoine faunique, consultez http://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/protection-de-faune/ et les réseaux sociaux :

