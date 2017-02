Manufacturiers et Exportateurs du Québec appuie le projet Beauport 2020 et en fera la promotion







Une nécessité d'ordre économique pour Québec et le Québec

MONTRÉAL, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) appuie le projet Beauport 2020 et en fera une promotion active. Ce projet permettra de soutenir la croissance du port de Québec et des entreprises de la région.

« Le Québec doit devenir un exportateur de classe mondiale s'il veut assurer la croissance de son économie. Pour ce faire, il doit se doter d'infrastructures adéquates » souligne le président de MEQ, Éric Tétrault.

Le port de Québec opère actuellement à pleine capacité. Beauport 2020 permettra de répondre à la croissance éventuelle des flux commerciaux. Au coeur de ces échanges et de la Stratégie maritime, le projet d'agrandissement présenté par les autorités portuaires est une nécessité d'ordre économique ?pour la ville de Québec et le Québec au grand complet.

MEQ est en outre rassuré des dispositions prises par les autorités compétentes pour réduire au maximum l'impact environnemental du projet, que ce soit pour l'émission de poussières ou l'impact sur le milieu maritime. En ce sens, MEQ appuie le choix de procéder à l'agrandissement sur le site choisi, ce qui permettra la mise en valeur de la baie de Beauport.

