Les porteurs de part peuvent désormais souscrire au Fiera Capital Fonds d'actions mondiales en dollars US







/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « société »), en sa qualité de gestionnaire du Fiera Capital Fonds d'actions mondiales annonce que les porteurs de parts du Fiera Capital Fonds d'actions mondiales ont désormais le droit de souscrire aux parts de catégorie A et de catégorie F de ce même fonds en dollars US, en plus de l'option de souscription actuelle en dollars canadiens.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est un gestionnaire de portefeuille indépendant nord-américain de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à plus de 116 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2016. La société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les sociétés américaines de son groupe, Bel Air Investment Advisors LLC et Fiera Capital Inc., qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis. L'enregistrement auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Des renseignements supplémentaires concernant Fiera Capital Corporation, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com

SOURCE Corporation Fiera Capital

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 17:30 et diffusé par :