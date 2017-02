Ai Weiwei, l'artiste et cinéaste de renommée mondiale s'associe avec Participant Media et AC Films pour la réalisation du documentaire Human Flow







Ce documentaire épique humanise la crise mondiale des réfugiés d'aujourd'hui

LOS ANGELES et BERLIN, le 10 février 2017 /CNW/ - Participant Media et AC Films collaborent sur la réalisation de Human Flow, un documentaire réalisé par Ai Weiwei, un artiste, activiste et cinéaste de renommée mondiale. Le long-métrage qui explore la crise mondiale des réfugiés à travers des images et des entrevues dans plus de 22 pays, est produit par Ai Weiwei, Chin-chin Yap et Heino Deckert. Andy Cohen de AC Films avec la participation de Jeff Skoll et Diane Weyermann de Participant Media sont les producteurs exécutifs. Le documentaire est actuellement en postproduction.

Ai Weiwei souligne comme suit : « Human Flow est un parcours personnel qui tente de comprendre les conditions de l'humanité de nos jours. Le documentaire a été produit en respectant les convictions profondes liées aux droits de l'homme. En cette période d'incertitude, nous devons faire preuve de plus de tolérance, de compassion et de confiance mutuelle, car nous sommes tous liés les uns aux autres. Autrement, l'humanité fera face à une crise encore plus vaste. »

Filmé au cours d'une période d'un an, Human Flow a été tourné par 25 équipes de tournage en Afghanistan, au Bangladesh, en France, en Grèce, en Allemagne, en Hongrie, en Iraq, à Israël, en Italie, en Jordanie, au Kenya, au Liban, en Macédoine, en Malaisie, au Mexique, au Pakistan, en Palestine, en Serbie, en Suisse, en Syrie, à Thaïlande et en Turquie. Ai Weiwei a ingénieusement saisi l'envergure immense et bouleversante de la crise mondiale sur les migrations dans ce documentaire épique qui dépeigne la détresse actuelle des 65 millions de personnes forcées à se déplacer. Un nombre sans précédent de personnes forcées à quitter leur domicile en raison de guerres, de famine et de changements climatiques sur de longs parcours semés d'embûches à la recherche d'une vie nouvelle.

La sortie de Human Flow est lancée à un moment crucial et déterminant, touchant une question aussi importante et chargée en émotions à la lumière des événements récents portant sur les réfugiés et les immigrants.

Mme Diane Weyermann, vice-présidente exécutive des films documentaires chez Participant, ajouté ceci : « Ai Weiwei maîtrise bien son art et imprègne d'émotions et de sentiment d'urgence ce documentaire bouleversant et incontestable sur la crise mondiale des réfugiés.

M. Andy Cohen, producteur exécutif a déclaré comme suit : À partir des friches de la guerre et de la persécution, Ai Weiwei nous fait suivre un périple planétaire, sans jamais perdre de vue l'individu parmi cette massive affluence humaine, même en faisant face aux armes et aux murs du monde "libre". »

M. David Linde, PDG de Participant Media, a commenté comme suit : « Il n'existe pas un lieu plus indiqué qu'ici, à Berlin à ce moment crucial pour le lancement de ce puissant documentaire auprès d'un public international. Nous sommes ravis de collaborer avec un artiste et cinéaste du calibre d'Ai Weiwei et de profiter de sa vision exceptionnelle pour raconter cette histoire vitale. »

Parmi les récentes expositions d'Ai Weiwei figurent Laundromat à Jeffrey Deitch à New York, Ai Weiwei : Libero au Palazzo Strozzi en Florence, #SafePassage au Foam en Amsterdam et Ai Weiwei at Cycladic au Musée d'Art Cycladique à Athènes. Ai Weiwei est né à Beijing en 1957 et vit maintenant à Berlin. Il a produit vingt documentaires sur les problèmes sociaux et politiques qui ont remporté de grands prix de festivals de films.

Human Flow poursuit le solide cheminement de Participant qui vise à produire des documentaires très influents favorisant le changement. La société a récemment lancé la première du documentaire intitulé An Inconvenient Sequel : Truth to Power au festival du film de Sundance de 2017 qui a été accueilli favorablement par les critiques et a suscité un dialogue sur l'enjeu urgent que représente le changement climatique.

Ai Weiwei est représenté par United Talent Agency pour Human Flow.

