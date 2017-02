Mission de Christine St-Pierre à Cuba - Mission culturelle québécoise d'envergure historique à la Foire internationale du livre de La Havane







QUÉBEC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, participera à la Foire internationale du livre de La Havane notamment pour inaugurer la journée thématique consacrée spécialement au Québec, le 12 février. La programmation culturelle québécoise présentée sera riche et diversifiée : projection de films de fiction dans un cinéma havanais, tables rondes, prestations d'artistes, animations sur la littérature et la culture québécoises, vernissage d'une exposition sur la bande dessinée québécoise. En tout, 32 auteurs, éditeurs, artistes et professionnels du milieu culturel composent la délégation québécoise.

Cet événement culturel d'envergure offre cette année une vitrine spéciale au Québec alors que le Canada y est le pays à l'honneur. La mission s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par le Gouvernement pour accroître la visibilité du Québec à Cuba et intensifier les échanges, à la suite de la visite qu'y a fait le premier ministre, Philippe Couillard, à l'automne 2016, en compagnie de la ministre St-Pierre.

La participation du Québec à cet événement est possible grâce à la collaboration du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, du ministère de la Culture et des Communications, du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Société de développement des entreprises culturelles, des Offices jeunesse internationaux du Québec et du Centre de la francophonie des Amériques. Pour en savoir davantage sur les activités de la délégation québécoise à la Foire internationale du livre de La Havane, consultez l'annexe.

La mission de la ministre St-Pierre en sol cubain se poursuivra jusqu'au 13 février.

Citations :

« La culture est une formidable carte de visite. Elle contribue à la connaissance mutuelle des peuples et lance des ponts entre les sociétés qui ultimement se traduisent par des collaborations et des partenariats. La présence québécoise à la Foire internationale du livre de La Havane s'inscrit ainsi pleinement dans la volonté qu'ont exprimée les gouvernements du Québec et de Cuba de voir leurs liens se resserrer. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Je me réjouis de la présence d'une délégation culturelle québécoise à la Foire internationale du livre de La Havane. Cet événement qui célèbre la culture sous toutes ses formes constitue une occasion pour le Québec et Cuba de favoriser les échanges artistiques et de renforcer les relations culturelles entre les deux nations. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Faits saillants :

Les gouvernements du Québec et de Cuba ont signé leur première déclaration commune de coopération à l'occasion de la plus importante mission diplomatique et commerciale québécoise menée à Cuba , en septembre 2016.

ont signé leur première déclaration commune de coopération à l'occasion de la plus importante mission diplomatique et commerciale québécoise menée à , en septembre 2016. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus à la Foire internationale du livre de La Havane du 9 au 19 février 2017.

La programmation québécoise de la Foire comprend un volet auteurs le 12 février et un volet professionnels le 13 février.

