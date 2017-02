L'aréna de Bedford subira une cure de jeunesse au cours des prochains mois







BEDFORD, QUÉBEC--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Ville de Bedford, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Le député de Brome-Missisquoi, l'honorable Denis Paradis, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé que la Ville de Bedford se voyait accorder une aide financière de 500 000 $ afin de rénover l'aréna de la municipalité.

La Ville de Bedford est responsable de la gestion et de l'entretien de l'aréna municipale construite il y a plus de 40 ans. Une entente de partenariat avec les 12 municipalités voisines a été signée récemment afin de partager les coûts d'exploitation de cette infrastructure qui est utilisée par les citoyens de tout âge, pour la pratique de sports sur glace.

Les fonds consentis par DEC sous forme de contribution non remboursable en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront à la Ville de Bedford d'effectuer plusieurs travaux importants dont : l'étanchéisation de la toiture, l'aménagement d'un accès aux estrades pour personnes à mobilité restreinte et le remplacement des planchers de béton, de la porte de garage et du système de réfrigération. Le projet prévoit également la réfection de plusieurs sections de l'aréna, comme les bandes vitrées, la zone des bancs des joueurs, les filets, l'infirmerie, les vestiaires, les toilettes, la mezzanine et le local des annonceurs.

En améliorant la viabilité du bâtiment, les citoyens de Bedford et des municipalités voisines bénéficieront d'installations plus sécuritaires et mieux adaptées à la pratique de leurs activités sportives et récréatives.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

« L'aréna de Bedford est une infrastructure communautaire importante pour l'ensemble des citoyens de la région. Petits et grands y pratiquent des activités récréatives et sportives qui leur permettent de tisser des liens avec leurs familles, amis et voisins, ce qui consolide et dynamise nos communautés. Je salue le travail de toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de ce projet. »

L'honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de la Ville de Bedford, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de compter sur l'aide de nombreux partenaires, dont DEC, afin de rénover l'aréna municipal qui est utilisé par les citoyens de Bedford et des villes voisines. Avec ces travaux, tous pourront continuer de profiter des installations pour des années à venir. »

Yves Lévesque, maire, Ville de Bedford

