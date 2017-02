Les Affaires félicite les gagnants de la deuxième édition de son Défi Start-up 7







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Les Affaires est fier d'annoncer le nom des lauréats de la deuxième édition du Défi Start-up 7, un concours organisé par Les Affaires et présenté par la Banque Nationale. Le défi, qui consiste à lancer une entreprise en 7 jours avec un budget de moins de 700 $, s'est conclu hier soir par la finale devant public et jury à la Maison Notman.

Parmi la centaine d'équipes participantes, Jonathan Duquette avec sa start-up jepreviens.ca a remporté le Grand prix décerné par le jury de professionnels, alors que Pablo Aguilar-Lliguin et Paul-Henri Callens, avec leur start-up arriba.ec, ont mérité le prix du public à la suite d'un vote de popularité sur la page Facebook de Les Affaires. Le jury a également nommé un coup de coeur : Isabelle Audet pour sa start-up Biotifull.

Créé en 2015 par Les Affaires, le Défi Start-up 7 vise à inciter des aspirants entrepreneurs à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Plus de 100 équipes d'un peu partout au Québec ont répondu à l'appel et ont planché sur leurs idées d'entreprise du 23 au 29 janvier.

À l'issue de cette semaine intense, une vingtaine de projets ont été soumis au jury composé de Sophie Boulanger, fondatrice et PDG de Bonlook, Sylvain Carle, associé chez Real Ventures et directeur général de FounderFuel, David Dufresne, associé de 500 Startups Canada, Patrick Rwagatore, directeur, Ventes et services Espace Affaires à la Banque Nationale, et Julien Brault, pdg de Hardbacon, président du jury.

Dix finalistes ont été sélectionnés, et pour décrocher le Grand prix, ils ont présenté de nouveau leur pitch au jury devant le public, hier soir, à la Maison Notman.

Le Grand Prix remporté par Jonathan Duquette, de jepreviens.ca, était doté de :

une mention initiale dans Les Affaires;

un suivi trimestriel par un journaliste de Les Affaires d'une durée de 12 mois;

un crédit publicitaire sur LesAffaires.com d'une valeur de 10 000 $;

un abonnement numérique d'un an au journal Les Affaires d'une valeur de 49,99 $;

une bourse en argent de 1 000 $ pour la future entreprise, offerte par la Banque Nationale;

une formation à l'École des Entrepreneurs / MTL (accès gratuit à trois formations : Lancement d'une entreprise, Propulsez vos ventes, TPS/TVQ), offerte par la Banque Nationale;

le forfait Démarrage d'entreprise de la Banque Nationale gratuit pendant 1 an;

un coaching avec Futurpreneur Canada;

3 heures de consultation avec ESG UQAM;

3 heures de consultation avec HEC Montréal;

l'accompagnement pendant un an offert par Réseau M par un mentor accrédité du Réseau M de la Fondation de l'entrepreneurship;

une place offerte par Anges Québec lors d'une séance Testez votre pitch;

un trophée conçu et produit par la start-up montréalaise Lézard 3D, spécialiste de l'impression 3D.

Le prix du public remis à arriba.ec était composé d'offres de Les Affaires, la Banque Nationale, ESG UQAM, HEC Montréal, Futurpreneur Canada, Réseau M et Lézard 3D.

Tous les autres finalistes ont quant à eux remporté le forfait Démarrage d'entreprise de la Banque Nationale gratuit pendant 1 an.

Rappelons que plusieurs entreprises nées de la première édition du Défi Start-up 7 continuent depuis leur croissance, notamment JobMap, gagnant du grand prix, et Deuxième Shift.

Soutenu par ses nombreux partenaires dans la communauté entrepreneuriale, avec le retour de commanditaires de la première édition et l'arrivée de nouveaux, le Groupe Les Affaires est encouragé à faire du Défi Start-up 7 un rendez-vous annuel.

À propos de Groupe Les Affaires

Groupe Les Affaires est le seul groupe média du Québec qui se consacre exclusivement à la réussite professionnelle et personnelle des gens d'affaires du Québec. Le Groupe offre le meilleur contenu journalistique d'affaires, des plateformes inédites pour faciliter le développement des affaires, ainsi que des articles pratiques de gestion des équipes et de finances personnelles. Groupe Les Affaires, une propriété de TC Media, produit le journal Les Affaires et son site Web, LesAffaires.com ; les Événements Les Affaires; et le magazine de finances personnelles Les Affaires Plus.

À propos de TC Media

TC Media est un chef de file de l'industrie des médias au Canada employant près de 2000 personnes. TC Media est le plus important éditeur de journaux locaux et régionaux multiplateformes au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Le secteur exploite aussi des marques phares pour le milieu des affaires et le secteur des services financiers, incluant un volet événementiel d'envergure. TC Media se positionne également comme le plus important éditeur d'ouvrages pédagogiques de langue française au Canada.

TC Media est une division de Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), qui compte près de 8000 employés au Canada et aux États-Unis, et des revenus de 2 milliards de dollars canadiens en 2016. Site www.tc.tc

